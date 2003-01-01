Саженцы гибрида рябины и боярышника украсили газон в Петрозаводске

Молодые деревья высажены работниками Упрдор «Кола» совместно с сотрудниками администрации Петрозаводска во время очередной экологической акции.
Как рассказали в Упрдор «Кола», в этом году в качестве посадочного материала специалисты муниципалитета выбрали гибрид рябины и боярышника более известный как рябина гранатная.
Интересно, что этот сорт — одно из достижений легендарного селекционера Ивана Мичурина. Саженцы должны вырасти до трех-четырех метров и будут еще много десятилетий украшать газон вблизи Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова.
Как отмечают специалисты, ягоды гибрида рябины не обладают выраженным горьким вкусом, как у обычной рябины. Однако их главная ценность заключается в декоративных качествах: гроздья крупных темно-красных ягод, которые остаются на ветвях до начала зимы, становятся ярким акцентом осеннего пейзажа.