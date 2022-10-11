За 9 месяцев 2022 года объём безналичных платежей в Карелии, совершённых через каналы Сбербанка, составил 25 млрд рублей.

На Северо-Западе эта сумма составила свыше 500 млрд рублей.

Александр Закурдаев, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: «По нашим наблюдениям, наибольшей популярностью среди безналичных каналов банка пользуется приложение СберБанк Онлайн. Прирост объёма платежей через него с начала года составил более 350 млрд рублей. Это на 13% выше прошлогоднего показателя».

Банкоматы и терминалы самообслуживания в текущем году клиенты банка на Северо-Западе использовали для оплаты более 16 млн раз. Общий объём платежей через них составил свыше 19 млрд рублей.

Константин Бугрим, Управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк: «В Карелии довольно высокий объем платежей по безналичному расчету. Как и в общем по Северо-Западу, в нашем регионе большая часть платежей традиционно осуществляется за коммунальные услуги и сотовую связь».

Источник: ПАО Сбербанк