Сбер будет развивать сотрудничество с Национальной ассоциацией предприятий индустриальной аквакультуры

Соглашение об установлении стратегического партнерства Сбер и Ассоциация подписали на Международном рыбопромышленном форуме в Петербурге.

Стороны планируют развивать сотрудничество в области индустриального рыбоводства, производства рыбных кормов и посадочного материала и поддерживать смежные отрасли сектора товарной аквакультуры на территории Северо-Западного федерального округа.

Значимым направлением взаимодействия компании считают создание благоприятных условий и инвестиционного климата для строительства и развития новых крупных промышленных аквакультурных комплексов полного цикла (УЗВ-комплексов).

Сбер положительно оценивает состояние рыбопромышленной отрасли. По данным аналитиков банка, заёмщики этого сегмента демонстрируют финансовую устойчивость и ориентируются на повышение объёмов производства и развитие проектов импортозамещения.

Источник: ПАО Сбербанк