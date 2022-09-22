Сбер будет развивать сотрудничество с Национальной ассоциацией предприятий индустриальной аквакультуры

Соглашение об установлении стратегического партнерства Сбер и Ассоциация подписали на Международном рыбопромышленном форуме в Петербурге.
Стороны планируют развивать сотрудничество в области индустриального рыбоводства, производства рыбных кормов и посадочного материала и поддерживать смежные отрасли сектора товарной аквакультуры на территории Северо-Западного федерального округа.
Значимым направлением взаимодействия компании считают создание благоприятных условий и инвестиционного климата для строительства и развития новых крупных промышленных аквакультурных комплексов полного цикла (УЗВ-комплексов).
Сбер положительно оценивает состояние рыбопромышленной отрасли. По данным аналитиков банка, заёмщики этого сегмента демонстрируют финансовую устойчивость и ориентируются на повышение объёмов производства и развитие проектов импортозамещения.
Источник: ПАО Сбербанк
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