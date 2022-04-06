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Сбер: Деловая среда проведёт антикризисный марафон для предпринимателей Северо-Западного региона

Новости. Общество
17:21, 18 Апреля 2022
фото: © Максим Блинов / РИА Новости

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Серия из трёх бесплатных вебинаров по адаптации бизнеса к новым реалиям пройдёт с 18 по 20 апреля.

Марафон организует компания «Деловая среда» (входит в экосистему Сбера) в целях поддержки малого бизнеса в условиях неопределенности. Принять участие в мероприятии сможет любой желающей по предварительной регистрации.

Цель марафона — дать предпринимателям и руководителям набор антикризисных инструментов, который поможет сохранить бизнес и команду, а также увидеть новые открывающиеся возможности в турбулентный период. За три дня участники интенсива получат знания, которые помогут им перестроить управление, продажи и маркетинг для развития своего дела в изменившихся условиях.

Занятия проведут опытные бизнес-тренеры и эксперты по профильным бизнес-дисциплинам:

  • Анна Бочарова, эксперт по организационному развитию и продажам, эксперт фонда «Сколково» и консультант региональных Торгово-промышленных палат по организации экспортных продаж.
  • Николай Смирнов, эксперт по интернет-маркетингу и привлечению клиентов, программный директор онлайн-университета Skillbox по направлению «Маркетинг».
  • Максим Манахов, экс-директор департамента продаж «Евросеть-Ритейл», Adam Advance Systems (Израиль) и Blades Tech Inc (Израиль).

Трехдневный интенсив даст знания и инструменты для решения трёх главных задач, стоящих перед предпринимателем в текущей ситуации:

  • Как сориентироваться в ситуации неопределённости и построить план действий?
  • Откуда и какими способами бизнесу теперь брать клиентов?
  • Как, кому и что продавать сегодня, чтобы обеспечить «деньги в кассе» завтра и не потерять клиентов?

Марафон «Адаптация бизнеса к новым реалиям» будет полезен не только предпринимателям, но и руководителям, которые ищут альтернативные каналы продвижения товаров и услуг, планируют запустить рекламу без сайта и заинтересованы в слаженной работе отдела продаж.

Старт программы – 18 апреля в 19:00 часов (МСК). Участие бесплатное. Зарегистрироваться и узнать подробную информацию о программе и спикерах можно на официальном сайте марафона – https://learn.dasreda.ru/adaptfree?utm_source=pr_regional&utm_medium=platform&utm_campaign=site

ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк

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