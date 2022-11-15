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Сбер: Движение к сильному искусственному интеллекту

Новости. Общество
19:31, 23 Ноября 2022
фото: Сбер

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Сегодня, 23 ноября, Сбер дал старт одной из крупнейших онлайн-конференций по искусственному интеллекту AI Journey.

Конференцию открыли помощник президента РФ Максим Орешкин и первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Как подчеркнул Максим Орешкин, столь представительная конференция подтверждает высокий уровень развития технологии в РФ и внимание к ней на всех уровнях. Сделано уже немало, но сейчас важно перейти от единичных примеров использования ИИ к полномасштабному внедрению в экономике и социальной сфере. Всё необходимое есть — и высококвалифицированные кадры, и технологические решения, и, главное, большой интерес у десятков тысяч россиян, которые нашли своё признание в этой сфере. Предстоит много и активно работать.

По мнению Максима Орешкина, искусственный интеллект на горизонте текущего десятилетия может дать действительно значимые и важные результаты для граждан нашей страны. Обеспечить рост экономики и доходов населения на дополнительные 5% за счёт оптимизации и автоматизации производственных процессов, повышение точности принимаемых решений, создания новых материалов.

Способствовать увеличению продолжительности жизни на дополнительные три года за счёт раннего выявления болезней, точной постановки диагнозов и обеспечения оптимальной траектории способов лечения. Помогать развитию человеческого капитала за счёт выстраивания оптимальных траекторий обучения и карьеры. Именно конференция AIJourney останется ключевой площадкой, которая будет поддерживать активное движение вперёд.

Александр Ведяхин отметил, что из всех технологий нашего времени ИИ развивается быстрее всех, это главная технология XXI века. Следующий этап — движение к сильному ИИ, который сможет решать множество различных задач и самообучаться, чтобы ещё лучше помогать человеку.

В Сбере ожидают, что конференцияAIJourney2022, которая уже седьмой год объединяет лучших в мире специалистов в сфере ИИ и анализа данных, соберёт больше 50 млн просмотров, ведь её смотрят по всему миру.

Источник: ПАО Сбербанк

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