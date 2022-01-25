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СБЕР ЕАПТЕКА рассказала о результатах работы в Карелии в 2021 году

Новости. Общество
09:26, 26 Января 2022
фото: © Сбер

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Первый в регионе хаб СБЕР ЕАПТЕКИ начал работать в Петрозаводске в январе 2021 года.

С этого момента уже тысячи горожан воспользовались сервисом. Из них 32% отдали предпочтение курьерской доставке заказов, а 42% забирают заказы из пунктов самовывоза (остальные клиенты приобретают лекарства непосредственно в аптеке).

Сейчас петрозаводчане могут оформить покупку на сайте или в мобильном приложении и получить его удобным способом – самовывозом из хаба СБЕР ЕАПТЕКИ и партнерских аптек или с помощью доставки на дом. Подписчики СберПрайм и СберПрайм+ могут получить заказ с бесплатной доставкой.

В петрозаводском хабе представлены лекарства, витамины, товары для красоты и здоровья, средства гигиены, медтехника – всего более 12 000 товаров. На дом доставляют любые товары, кроме тех, что отпускаются по рецепту. Рецептурные и спиртосодержащие препараты можно приобрести при выборе заказа с получением в пункте самовывоза.

«Мы рады начать работу в Карелии в 2021 году. Жители региона активно пользуются сервисом: с момента открытия тысячи горожан сделали заказ в СБЕР ЕАПТЕКЕ. Благодаря широкому ассортименту все необходимое можно купить в одном месте и получить заказ удобным для клиента способом – доставкой или самовывозом», — отметил операционный директор СБЕР ЕАПТЕКИ Алексей Щикотуров.

«В настоящий момент в Петрозаводске действует 31 точка выдачи заказов СБЕР ЕАПТЕКИ. С декабря прошлого года возможность заказывать медикаменты в онлайн-аптеке появилась и у жителей Кондопоги, а в ближайшем будущем сервис станет доступен в Сегеже и Костомукше. В планах – охватить все районные центры республики», — рассказал управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

С середины декабря при оплате покупок картой Сбербанка в СБЕР ЕАПТЕКЕ можно использовать бонусы от СберСпасибо, обменивая их на скидку до 99% от стоимости заказа при оплате онлайн. Кроме того, 1% от суммы покупки вернется клиенту в виде бонусов от СберСпасибо.

ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк

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