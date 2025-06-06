Сбер и АО «АБЗ-Дорстрой» заключили на ПМЭФ-2025 соглашение о сотрудничестве

Руководители организаций рассказали про будущие совместные проекты.

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и ГК «АБЗ-1» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали председатель Северо-Западного «Сбербанка» Дмитрий Суховерхов и руководитель Группы компаний «АБЗ-1» Владимир Калинин.

Соглашение определяет ключевые направления совместной работы Сбера и ГК «АБЗ-1» по реализации инвестиционных проектов строительства и эксплуатации инфраструктурных объектов в рамках концессий и государственно-частного партнерства.

— Поддержка и финансирование инфраструктурных проектов — одна из наших приоритетных целей, потому что в конечном результате они направлены на повышение комфорта, качества жизни и работы людей. Партнерство с ГК «АБЗ-1» откроет новые возможности для развития государственно-частного партнерства, учитывая солидный опыт компании и Сбера в реализации крупных инициатив, — сказал Дмитрий Суховерхов.

Владимир Калинин упомянул прошлые проекты «АБЗ-1» и рассказал, как новое партнерство повлияет на развитие социальной сферы и транспортной инфраструктуры в стране.

— «АБЗ-1» имеет большой опыт взаимодействия с финансовыми институтами в рамках реализации крупнейшего в России ГЧП-проекта по строительству трамвайной сети «Славянка» на юге Петербурга. Объединение усилий группы компаний «АБЗ-1» и группы Сбер позволит усилить имеющиеся у компании компетенции и накопленный опыт при подготовке и реализации новых масштабных ГЧП-проектов для развития социальной сферы и транспортной инфраструктуры России, — добавил Владимир Калинин.