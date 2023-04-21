Сбер и Авиакомпания «Россия» заключили соглашение о намерениях

Соглашение предусматривает развитие приоритетных направлений сотрудничества.

Авиакомпания «Россия» (Группа Аэрофлот) и Сбербанк заключили соглашение о намерениях с целью укрепления партнерских отношений и повышения эффективности деятельности авиакомпании. Документ подписан на площадке Петербургского международного экономического форума.

Соглашение предусматривает развитие приоритетных направлений сотрудничества, в числе которых финансирование сделок по поставкам воздушных судов, комплексное банковское обслуживание счетов, внедрение современных банковских технологий и другие совместные программы.

Благодаря разветвленной региональной сети банка перевозчик имеет возможность проводить расчеты за наземное и техническое обслуживание с аэропортами на территории субъектов Российской Федерации и дружественных странах.