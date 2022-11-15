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Сбер и «Ягоды Карелии» обсудили перспективы цифровизации отрасли на российском форуме дикоросов

Новости. Общество
12:13, 16 Декабря 2022

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Карельские эксперты Сбера и «Ягоды Карелии» посетили российский форум в поддержку функционирования отрасли дикоросов и обсудили ключевые вопросы ее развития.

Форум был организован Министерством сельского хозяйства РФ. Он собрал делегатов со всей России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север европейской части России, Поволжье, Центральные и южные регионы. В нем приняли участие Члены Совета Федерации, Депутаты Государственной Думы, отраслевые эксперты, представители профессионального сообщества.

Отдельной темой стали вопросы цифровизации сбора дикоросов — своим экспертным мнением о применении данной технологии в Карелии поделились эксперты Сбера. Среди них — заместитель управляющего Карельским отделением Сбербанка Андрей Новицкий. Вместе с партнером Сбера — «Ягодами Карелии» — он представил успешный кейс по цифровизации и упрощению бизнес-процессов.

«Ягоды Карелии — это ключевой партнёр Карельского отделения Сбербанка и крупнейшее предприятие на рынке дикоросов России. Многолетний опыт компании позволил от обычной скупки ягод у населения перейти к цифровой компании, предлагающей более 30 наименований продукции, в том числе и натуральные биоактивные добавки. Темпы развития компании позволят кардинально изменить модель работы в данной отрасли, что в значительной мере позволит увеличить приток инвестиций и, как следствие, рабочих мест», — отметил заместитель Управляющего Карельским отделением Сбербанка Андрей Новицкий.



Форум позволил обменяться успешными практиками в области развития данной отрасли и обсудить вопросы масштабирования успешных кейсов. Также все участники смогли узнать оценку текущего состояния отрасли и планируемые направления работы на ближайшее время.

По словам президента Союза переработчиков дикоросов Юрия Рудакова консолидация отраслевых игроков на площадке Минсельхоза стало важным событием. Ожидается, что вопросы финансирования, модернизации производств, изменения нормативного регулирования, развития инфраструктуры в регионах и цифровизации отрасли станут решаться сообща.

Несомненно, что в сотрудничестве с государством, банками и институтами развития станет возможным более эффективно обеспечить отрасль ресурсами и организовать сбыт продукции.

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