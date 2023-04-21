Сбер и Карелия приступают к цифровой трансформации экономики и социальной сферы

Сбер и Правительство Республики Карелия на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве в сфере развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), цифровой и ESG-трансформации.

Документ подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.

Стороны намерены вместе внедрять и развивать в Карелии технологии ИИ, включая технологии машинного обучения, цифровой и ESG-трансформации, стимулировать научно-исследовательскую и инновационную деятельность для создания качественных и передовых технологий и сервисов, а также формировать условия для последовательного перехода республики к модели устойчивого развития.

В планах — проведение исследований и пилотирование моделей машинного обучения и других технологий ИИ в здравоохранении, транспорте, строительстве, агропромышленном комплексе, защите окружающей среды и других сферах. Планируется внедрение подходов устойчивого развития и ESG в сфере природопользования, охраны окружающей среды, экологической безопасности, формирования и поддержки экологических проектов на территории республики. Усилия сторон будут направлены на улучшение системы подготовки и повышения квалификации персонала в области ESG и устойчивого развития, развитие волонтёрства, инклюзивных проектов и инициатив.

Сбер и Правительство Республики Карелия займутся повышением финансовой и цифровой грамотности населения, развитием локального и ответственного предпринимательства, инструментов ответственного финансирования, а также реализацией инвестиционных проектов, направленных на расширение и создание новых центров социально-экономического развития с учётом принципов ответственного финансирования.

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Наша совместная работа направлена на преобразование тех сфер экономики и социальной сферы, от которых напрямую зависит благополучие граждан. Мы будем вместе внедрять инновационные технологии в работу учреждений здравоохранения, что позволит жителям республики получать более качественные медицинские услуги. Будем цифровизировать общественный транспорт, спортивные и промышленные объекты, объекты социальной и коммунальной инфраструктуры. Будем совершенствовать природопользование. Конечная цель соглашения — помочь региону выйти на трек устойчивого социально-экономического развития, обеспечить комфортную среду и повысить уровень жизни людей».

Артур Парфенчиков, Глава Республики Карелия:

«Правительство Республики Карелия заинтересовано в использовании колоссального опыта Сбера по внедрению ИИ в различных сферах, в том числе и в обучении и повышении цифровой грамотности населения. Совместно со Сбером приложим максимальные усилия во внедрении подходов ESG для инновационного использования природных богатств Карелии, для устойчивого социально-экономического развития республики с учётом принципов ответственного финансирования».