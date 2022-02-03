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Сбер и Президентская академия организуют совместную программу по развитию студенческого предпринимательства

Новости. Общество
12:54, 04 Февраля 2022
фото: © sberbank.ru

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Сбер и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) организуют совместную программу на базе акселерационной программы для студентов, аспирантов и научных сотрудников SberStudent.

Выпускники старших курсов смогут защитить стартапы, созданные в рамках акселератора, в качестве дипломных работ по программе «Стартап как диплом».

Согласно программе «Стартап как диплом» Минобрнауки РФ, выпускники российских вузов могут представлять на рассмотрение аттестационной комиссии не дипломную работу, а собственный стартап. Основными критериями оценки стартапа как диплома у бакалавров являются: технологическая/ социальная/ инновационная составляющая проекта, концептуальное решение по бизнес-модели, наличие потенциального инвестора и ряд других параметров. Для магистров же одним из обязательных условий является наличие действующего ООО или ИП.

Президентская академия принимает участие в инициативе с 2019 года, более 70 студентов уже воспользовались этой возможностью. Сотрудничество РАНХиГС и SberStudent позволит популяризировать тему технологического предпринимательства среди студентов. В рамках совместной программы учащиеся не только смогут воспользоваться доступом к теоретическим материалам, но и получат практическую помощь, ― что приведет к увеличению числа стартапов, представляемых в качестве дипломных работ.

SberStudent — общероссийский акселератор для студентов, аспирантов и научных сотрудников вузов. Участники могут бесплатно пройти обучающий курс, в рамках которого узнают об основах предпринимательского мышления и инструментах генерации идей, а затем запустят свой собственный высокотехнологичный стартап под руководством наставников ― программа рассчитана на 8 месяцев, занятия проходят онлайн. Доступ к образовательным материалам получат студенты всех филиалов и Московского кампуса РАНХиГС.

С 2022 года студенты РАНХиГС, прошедшие программу акселерации SberStudent, смогут предложить свои стартапы в качестве дипломных работ. Студенты, у которых пока нет бизнес-идеи, смогут подобрать ее на первом этапе программы. Команды, которые придут в акселератор уже с готовым продуктом, смогут попасть сразу на второй этап и усилить его с помощью экспертизы менторов. Лучшие проекты будут представлены руководству Сбера, инвесторам и потенциальным заказчикам на Демо-дне, а их основатели смогут получить гранты от Moscow Seed Fund.

«Убежден, что приобщение молодого поколения к технологическому предпринимательству ― одна из самых серьёзных и перспективных задач, стоящих перед обществом. Более того, курсы технологического предпринимательства и другие инструменты по его стимулированию должны быть доступны студентам по всей территории России. Предлагая вузам России партнерство со SberStudent, мы сможем оказать поддержку студенческим проектам в части их развития и коммерциализации», — отметил Первый заместитель Председателя Правления Сбербанка Лев Хасис.

«Новая парадигма образования, представленная совместной дистанционной, практикоориентированной программой, нацелена на талантливую молодежь, способную к самостоятельной предпринимательской и инновационной деятельности, готовую идти на разумный риск и побеждать, выводя на рынок прорывные стартапы. Причем не только в столице, но и, в первую очередь, в регионах России. Россия всегда была богата на одаренную талантливую молодёжь с предпринимательским видением и самыми широкими способностями. Наша задача ― заняться системным поиском этих людей и оказать им помощь в становлении и подъеме», — сказал д.соц.н., профессор, проректор РАНХиГС, директор Института бизнеса и делового администрирования Сергей Мясоедов.

SberStudent — общероссийский акселератор для студентов, аспирантов и научных сотрудников. Участники проходят онлайн-курсы по технологическому предпринимательству, а затем создают собственные стартапы. Лучшие команды презентуют свои разработки на Демо-дне и получают первые инвестиции на развитие проектов. В 2021 году в программе приняли участие 12 тысяч студентов и научных сотрудников из 85 регионов России. Прием заявок в новый сезон программы уже идет и продлится до 1 марта 2022 года.

ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк
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