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Сбер и СПбГУ договорились о сотрудничестве в рамках подготовки к 300-летию университета

Новости. Общество
16:30, 20 Апреля 2021
фото: © СПбГУ
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Сбербанк и Санкт-Петербургский государственный университет заключили соглашение о сотрудничестве для совместной реализации образовательных, научных и просветительских проектов.

Документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и ректор СПбГУ Николай Кропачев.

С учётом нарастающего дефицита ИТ-специалистов Сбер и СПбГУ планируют запустить программу подготовки кадров для создания платформенных сервисов, которые помогут упростить взаимодействие населения и бизнеса с государством. Кроме того, запланирован старт совместной образовательной программы в области педагогики для развития персонального подхода к обучению школьников. Сотрудничество в научно-исследовательской деятельности предполагает реализацию совместных инициатив в области искусственного интеллекта и когнитивных исследований.

При поддержке Сбера в СПбГУ появится Аллея универсантов — лауреатов Нобелевской премии. По проекту портреты Ивана Петровича Павлова, Ильи Ильича Мечникова, Льва Давидовича Ландау и других выдающихся учёных украсят решётку у центрального входа в Здание Двенадцати коллегий.

"Первая задача в рамках подписанного соглашения — выявить направления, по которым у нас с вузом совпадают интересы, чтобы коллаборация была максимально эффективной. Уже сейчас можно сказать — это всё, что связано с инновациями и развитием современных технологий. У Сбера есть широкие компетенции в области искусственного интеллекта и кибербезопасности. А университет — одна из ключевых кузниц высококвалифицированных кадров и научных исследований, в том числе в интересующих нас сферах — экономики, ИТ, математики, физики, биологии. И здесь мы можем быть полезны друг другу. Кроме того, мы предлагаем вузу внедрить цифровую платформу, которая станет базой для регулирования административных, учебных и научных процессов", – сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

"Соглашение, которое мы сегодня подписали, касается образования, а также науки, технологий и инноваций. Сбер и Санкт-Петербургский университет выстраивают свою работу таким образом, чтобы помогать получать образование всем — от школьников до выпускников университетов, которые понимают, что учиться необходимо всю жизнь. Уверен, что с помощью Сбера качество наших дополнительных и основных образовательных программ будет расти. А сотрудничество в области науки, технологий и инноваций, безусловно, поможет университету двигаться вперёд" , – рассказал ректор Санкт-Петербургского государственного университета Николай Кропачев.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк

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