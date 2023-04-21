Сбер и «ЗаСтрой» Спецзастройщик» заключили соглашение о партнерстве на ПМЭФ 2023

На Петербургском международном экономическом форуме Сбер и ООО «ЗаСтрой» Специализированный застройщик» подписали соглашение о сотрудничестве.

По договору компания сможет привлечь средства, чтобы осуществить реализацию проекта жилого строительства первого этапа города-спутника Южный.

Договор предусматривает трехлетнее взаимодействие застройщика со Сбером в сфере банковских, инвестиционных и консультационных услуг. Основной пункт соглашения — финансирование деятельности компании. Так, для осуществления первого этапа строительства проекта «Город-спутник Южный» планируются открытие рамочной кредитной линии на сумму 26 млрд рублей и оформление единого договора банковских гарантий на 11 млрд рублей.

«Мы начали работать с компанией «ЗаСтрой» Спецзастройщик» не так давно. Уверен, это соглашение станет важным этапом взаимовыгодного сотрудничества. Помимо непосредственно банковских услуг мы обсуждаем возможность интеграции в проекты, которые реализует компания, технологий Сбера и сервисов наших партнёров, чтобы с их помощью создавать условия для комфортной жизни и отдыха людей», — объяснил Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

«Мы готовимся к выводу на рынок первых жилых очередей города-спутника Южный. Территория комплексного освоения первого этапа — это 78 га с площадью квартир более 208 тыс. кв. м. Первый этап проекта создаст комфортные условия для проживания здесь, прежде всего, студентов и преподавателей Второго Кампуса Университета ИТМО, который строится на территории Южного, — прокомментировал подписание соглашения Сергей Хромов, генеральный директор ООО «ЗаСтрой» Спецзастройщик». — Убежден, что партнерство со Сбером придаст мощный импульс развитию города-спутника. Банк накопил внушительный опыт управления как финансовыми ресурсами и продуктами, так и внедрения интеллектуальных систем в проекты территориального развития, что особенно актуально при реализации современного проекта комплексного освоения».

Город-спутник Южный — новый район Санкт-Петербурга, где планируется создание комфортной городской среды и новых центров притяжения и развития города и области с многообразной и доступной социальной инфраструктурой. Также здесь будет расположен «ИТМО Хайпарк» — всероссийский центр высоких технологий, инноваций и образования — совместный проект Правительства РФ, Санкт-Петербурга, ООО «Город-спутник «Южный» и Университета ИТМО.