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Сбер: количество эскроу-счетов в СЗФО в 2021 году выросло в 2,5 раза

Новости. Общество
10:30, 22 Января 2022
фото: © Сбербанк

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В 2021 году количество эскроу-счетов, открытых в Сбербанке на территории СЗФО, выросло в 2,5 раза по сравнению с 2020 годом.

Всего на сегодняшний день в региональном Сбере открыто более 40 000 счетов эскроу на общую сумму 140 млрд рублей.

Всего в 2021 году банк профинансировал строительство около 2,5 млн квадратных метров жилья, из которых 1,7 млн приходится на Санкт-Петербург и Ленобласть. За год объем кредитных средств, выданных на эти цели, превысил 100 млрд. руб. Спрос на квадратные метры в регионе остаётся стабильно высоким.

«Ставшая уже для многих застройщиков региона привычной, система эскроу-счетов обеспечивает сохранность средств покупателей жилья до окончания строительства объекта. Все процессы отлажены, в прошлом году значительно выросло число завершённых проектов. По 60 объектам в СЗФО произошло раскрытие эскроу-счетов, то есть средства поступили на счета застройщиков и в счёт погашения кредитов», — отметилпредседатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк  Виктор Вентимилла Алонсо.

ПАС Сбербанк
Источник: Сбербанк
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