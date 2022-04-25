Сбер начал предварительный прием заявок на льготную ипотеку для сотрудников IT-компаний

С 27 апреля Сбер открыл предварительный прием заявок по льготной ипотеке для сотрудников российских IT-компаний по ставке 5%.
Максимальная сумма льготного жилищного кредита составляет 18 млн рублей для приобретения жилья в городах численностью от 1 млн человек и 9 млн рублей — в других населённых пунктах.
Подать предварительную заявку можно онлайн на странице «Ипотека для IT» сайта Домлик.
Ранее правительство РФ приняло решение о выделении финансирования программы из резервного фонда в размере 1,5 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
«Как социальный банк Сбер участвует во всех программах ипотеки с государственной поддержкой. Сегодня важно поддержать население, в том числе отдельных специалистов, и создать для них доступные условия для приобретения жилья в России. Ставка по новой программе одна из самых низких на рынке. Надеемся, что сотрудники IT-компаний воспользуются возможностью улучшить жилищные условия по минимальным процентным ставкам. Ожидаем спрос на программу», — отметил вице-президент СберБанка, директор дивизиона «Домклик» СберБанка Николай Васев.
Взять ипотеку по льготной ставке могут работники в возрасте от 22 до 44 лет включительно, трудовой договор которых заключён с организацией, которая осуществляет деятельность в области информационных технологий, аккредитована Министерством цифрового развития и не менее 1 квартала пользуется налоговыми льготами.
С учётом НДФЛ доход сотрудника за последние 3 месяца работы должен быть не менее 150 тысяч рублей, если место работы находится в городе-миллионнике, и не менее 100 тысяч рублей для сотрудников компаний, которые располагаются в городе с численностью до 1 миллиона человек.
Подобрать подходящую квартиру можно онлайн на Домклик.
|
Валюта кредита
|
Рубли РФ
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Мин. сумма кредита
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300 000 ₽
|
Макс. сумма кредита
|
18 000 000 ₽ для городов с численностью более 1 млн человек;
9 000 000 ₽ для остальных субъектов РФ
|
Срок кредита
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до 30 лет
|
Обеспечение по кредиту
|
Для готового жилья:
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Другое
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По программе нельзя:
|
Возраст
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От 22 до 44 лет включительно
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Основные требования
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Заёмщик должен работать в компании, которая относится к сфере информационных технологий.
Компания должна:
С учётом НДФЛ доход сотрудника за последние 3 месяца работы должен быть:
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Документы для подачи заявки
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При подтверждении доходов и трудовой занятости:
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Дополнительные документы
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Процентные ставки
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Со всеми доп. скидками
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Базовая
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5%
|
5%
ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк