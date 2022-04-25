Сбер начал предварительный прием заявок на льготную ипотеку для сотрудников IT-компаний

С 27 апреля Сбер открыл предварительный прием заявок по льготной ипотеке для сотрудников российских IT-компаний по ставке 5%.

Максимальная сумма льготного жилищного кредита составляет 18 млн рублей для приобретения жилья в городах численностью от 1 млн человек и 9 млн рублей — в других населённых пунктах.

Подать предварительную заявку можно онлайн на странице «Ипотека для IT» сайта Домлик.

Ранее правительство РФ приняло решение о выделении финансирования программы из резервного фонда в размере 1,5 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Как социальный банк Сбер участвует во всех программах ипотеки с государственной поддержкой. Сегодня важно поддержать население, в том числе отдельных специалистов, и создать для них доступные условия для приобретения жилья в России. Ставка по новой программе одна из самых низких на рынке. Надеемся, что сотрудники IT-компаний воспользуются возможностью улучшить жилищные условия по минимальным процентным ставкам. Ожидаем спрос на программу», — отметил вице-президент СберБанка, директор дивизиона «Домклик» СберБанка Николай Васев.

Взять ипотеку по льготной ставке могут работники в возрасте от 22 до 44 лет включительно, трудовой договор которых заключён с организацией, которая осуществляет деятельность в области информационных технологий, аккредитована Министерством цифрового развития и не менее 1 квартала пользуется налоговыми льготами.

С учётом НДФЛ доход сотрудника за последние 3 месяца работы должен быть не менее 150 тысяч рублей, если место работы находится в городе-миллионнике, и не менее 100 тысяч рублей для сотрудников компаний, которые располагаются в городе с численностью до 1 миллиона человек.

Подобрать подходящую квартиру можно онлайн на Домклик.

Валюта кредита Рубли РФ Мин. сумма кредита 300 000 ₽ Макс. сумма кредита 18 000 000 ₽ для городов с численностью более 1 млн человек; 9 000 000 ₽ для остальных субъектов РФ Срок кредита до 30 лет Обеспечение по кредиту Для готового жилья: Залог кредитуемой квартиры



Для строящегося жилья: Залог прав требования на строящееся жильё

Если залог прав требования невозможен, нужен залог другой недвижимости или поручительство физлица на период строительства



Для строительства жилого дома: На период строительства — залог другой недвижимости или поручительство физлица

После строительства — залог жилого дома



Обязательно нужно застраховать недвижимость. Исключение, если у вас участок. Другое По программе нельзя: купить недвижимость на вторичном рынке

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рефинансировать действующую ипотеку Возраст От 22 до 44 лет включительно Основные требования Заёмщик должен работать в компании, которая относится к сфере информационных технологий. Компания должна: находиться в России

иметь аккредитацию Минцифры РФ

пользоваться налоговыми льготами С учётом НДФЛ доход сотрудника за последние 3 месяца работы должен быть: более 150 тыс. ₽, если место работы находится в городе-миллионнике

более 100 тыс. ₽, если место работы находится в городе с численностью до 1 млн человек Документы для подачи заявки При подтверждении доходов и трудовой занятости: паспорт заёмщика и созаёмщика с отметкой о регистрации, если она есть

документ, подтверждающий регистрацию по месту пребывания (при наличии временной регистрации)

документы, подтверждающие финансовое состояние и трудовую занятость заёмщика/созаёмщика

СНИЛС Дополнительные документы Копия трудовой книжки, чтобы подтвердить работу в IT-компании Процентные ставки Со всеми доп. скидками Базовая 5% 5% ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк