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Сбер начал предварительный прием заявок на льготную ипотеку для сотрудников IT-компаний

Новости. Общество
12:36, 27 Апреля 2022
фото: © Сбербанк

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С 27 апреля Сбер открыл предварительный прием заявок по льготной ипотеке для сотрудников российских IT-компаний по ставке 5%.

Максимальная сумма льготного жилищного кредита составляет 18 млн рублей для приобретения жилья в городах численностью от 1 млн человек и 9 млн рублей — в других населённых пунктах.

Подать предварительную заявку можно онлайн на странице «Ипотека для IT» сайта Домлик.

Ранее правительство РФ приняло решение о выделении финансирования программы из резервного фонда в размере 1,5 миллиарда рублей. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

«Как социальный банк Сбер участвует во всех программах ипотеки с государственной поддержкой. Сегодня важно поддержать население, в том числе отдельных специалистов, и создать для них доступные условия для приобретения жилья в России. Ставка по новой программе одна из самых низких на рынке. Надеемся, что сотрудники IT-компаний воспользуются возможностью улучшить жилищные условия по минимальным процентным ставкам. Ожидаем спрос на программу», — отметил вице-президент СберБанка, директор дивизиона «Домклик» СберБанка Николай Васев.

Взять ипотеку по льготной ставке могут работники в возрасте от 22 до 44 лет включительно, трудовой договор которых заключён с организацией, которая осуществляет деятельность в области информационных технологий, аккредитована Министерством цифрового развития и не менее 1 квартала пользуется налоговыми льготами.

С учётом НДФЛ доход сотрудника за последние 3 месяца работы должен быть не менее 150 тысяч рублей, если место работы находится в городе-миллионнике, и не менее 100 тысяч рублей для сотрудников компаний, которые располагаются в городе с численностью до 1 миллиона человек.

Подобрать подходящую квартиру можно онлайн на Домклик.

 

Валюта кредита

Рубли РФ

Мин. сумма кредита

300 000 ₽

Макс. сумма кредита

18 000 000 ₽ для городов с численностью более 1 млн человек;

9 000 000 ₽ для остальных субъектов РФ

Срок кредита

до 30 лет

Обеспечение по кредиту

Для готового жилья:

  1. Залог кредитуемой квартиры

    Для строящегося жилья:
  • Залог прав требования на строящееся жильё
  • Если залог прав требования невозможен, нужен залог другой недвижимости или поручительство физлица на период строительства

    Для строительства жилого дома:
  • На период строительства — залог другой недвижимости или поручительство физлица
  • После строительства — залог жилого дома

    Обязательно нужно застраховать недвижимость. Исключение, если у вас участок.

Другое

По программе нельзя:

  • купить недвижимость на вторичном рынке
  • купить апартаменты
  • рефинансировать действующую ипотеку

Возраст

От 22 до 44 лет включительно

Основные требования

Заёмщик должен работать в компании, которая относится к сфере информационных технологий.

 

Компания должна:

 

  • находиться в России
  • иметь аккредитацию Минцифры РФ
  • пользоваться налоговыми льготами

С учётом НДФЛ доход сотрудника за последние 3 месяца работы должен быть:

 

  • более 150 тыс. ₽, если место работы находится в городе-миллионнике
  • более 100 тыс. ₽, если место работы находится в городе с численностью до 1 млн человек

Документы для подачи заявки

При подтверждении доходов и трудовой занятости:

Дополнительные документы
  • Копия трудовой книжки, чтобы подтвердить работу в IT-компании

Процентные ставки

Со всеми доп. скидками

Базовая

5%

5%
 

ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк

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