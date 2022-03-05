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Сбер начинает принимать заявки по программе льготного кредитования Банка России

Новости. Общество
10:51, 09 Марта 2022
фото: © Сбербанк

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Сбер с 9 марта начинает принимать заявки клиентов малого и среднего предпринимательства по программе льготного кредитования Банка России.

Согласно программе, получить льготный кредит могут малые предприятия по ставке не выше 15% годовых, средние предприятия — не выше 13,5% годовых на срок до 1 года. Срок действия программы — до 30 декабря 2022 года.

Перечень отраслей по программе максимально широкий: исключениями являются только подакцизные виды деятельности, жилое строительство, компании финансовой сферы и предприятия, связанные с бизнесом, не имеющим статуса МСП.

ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк

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