Сбер начинает работать в Крыму и уже установил там первые банкоматы

Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым.
Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове.
Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии. В течение года будут развертываться все необходимые услуги и сервисы Сбербанка.
Источник: ПАО Сбербанк
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