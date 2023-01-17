Сбер начинает работать в Крыму и уже установил там первые банкоматы

Сбербанк сформировал команду и начинает работать на полуострове Крым.

Первые банкоматы банка уже установлены, в течение года сеть устройств самообслуживания заработает на всем полуострове.

Постепенно в течение 2023 года будут открываться офисы банка, первые из них в крупнейших городах начнут работать в первом полугодии. В течение года будут развертываться все необходимые услуги и сервисы Сбербанка.

Источник: ПАО Сбербанк