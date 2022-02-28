Сбер назвал регионы-лидеры по объему выдачи льготной ипотеки за год

С февраля 2021 года по январь 2022 года Сбер выдал 169,4 тысячи ипотечных кредитов.

Общая сумма 466,8 млрд рублей выдана в рамках программы «Господдержка 2020». Наибольшая востребованность программы «Господдержка 2020» зафиксирована в Москве и Московской области.

Доля выдачи ипотеки по льготной программе составила 15% от общего количества ипотечных кредитов по всем программам банка.

«Льготная ипотека с господдержкой — это уникальная программа, которой уже воспользовались тысячи клиентов Сбера. Ранее по программе льготной ипотеки мы снизили первоначальный взнос до 15% стоимости жилья и увеличили срок кредотования до 30 лет. Кроме того, в 2021 году программа была расширена. У клиентов появилась возможность оформить кредит на строительство или приобретение частного дома. Нововведения позволили нашим клиентам выбрать еще более комфортные условия кредитования и снизить финансовую нагрузку», — отметил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв.

Наибольшая востребованность программы «Господдержка 2020» зафиксирована в Москве и области — здесь Сбер за год выдал 15,3 тыс. ипотечных кредитов. В Санкт-Петербурге на льготных условиях приобрели 11,4 тысячи объектов недвижимости. Программой господдержки воспользовались более 8 тысяч жителей Екатеринбурга и Свердловской области. Топ-5 регионов по спросу на данную ипотечную программу замыкают Краснодарский край — 6,3 тысячи ипотечных кредитов и Республика Башкортостан — 5,2 тысячи ипотечных кредитов.

Найти подходящую квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.

Заключение кредитных договоров – до 01.07.2022

Валюта кредитования: Рубли РФ

Комиссия за выдачу кредита: Отсутствует

Обеспечение по кредиту

Для готового жилья:

* Залог кредитуемого объекта

* До оформления залога нужно оформить залог иного объекта недвижимости или поручительство физических лиц

Для строящегося жилья:

* Залог прав требования на строящийся объект

* До оформления залога нужно оформить залог иного объекта недвижимости или поручительство физических лиц

Для строительства жилого дома:

* На период строительства — залог иного объекта недвижимости и/или поручительство физических(ого) лиц(а)

* После окончания строительства — залог жилого дома

Минимальная сумма кредита: 300 000 рублей

Максимальная сумма кредита: 3 000 000 рублей - для кредитуемых объектов всех регионов РФ

Первоначальный взнос: от 15%

Срок кредита: до 30 лет

Возраст на момент предоставления кредита: не менее 21 года

Возраст на момент возврата кредита по договору: 75 лет*

Стаж работы: от 3 месяцев на нынешнем месте работы

Гражданство: РФ

Страхование: Обязательное страхование передаваемого в залог имущества от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка на: весь срок действия кредитного договора

География: вся РФ

* Срок возврата кредита полностью приходится на трудоспособный или пенсионный возраст заемщика/каждого

из платежеспособных созаемщиков. Если кредит предоставляется без подтверждения доходов и трудовой занятости, возраст на момент возврата кредита ограничивается 65 годами.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк