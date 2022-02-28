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Сбер назвал регионы-лидеры по объему выдачи льготной ипотеки за год

Новости. Общество
14:28, 01 Марта 2022
фото: © Сбербанк

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С февраля 2021 года по январь 2022 года Сбер выдал 169,4 тысячи ипотечных кредитов.

Общая сумма 466,8 млрд рублей выдана в рамках программы «Господдержка 2020». Наибольшая востребованность программы «Господдержка 2020» зафиксирована в Москве и Московской области.

Доля выдачи ипотеки по льготной программе составила 15% от общего количества ипотечных кредитов по всем программам банка.

«Льготная ипотека с господдержкой — это уникальная программа, которой уже воспользовались тысячи клиентов Сбера. Ранее по программе льготной ипотеки мы снизили первоначальный взнос до 15% стоимости жилья и увеличили срок кредотования до 30 лет. Кроме того, в 2021 году программа была расширена. У клиентов появилась возможность оформить кредит на строительство или приобретение частного дома. Нововведения позволили нашим клиентам выбрать еще более комфортные условия кредитования и снизить финансовую нагрузку», — отметил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв.

Наибольшая востребованность программы «Господдержка 2020» зафиксирована в Москве и области — здесь Сбер за год выдал 15,3 тыс. ипотечных кредитов. В Санкт-Петербурге на льготных условиях приобрели 11,4 тысячи объектов недвижимости. Программой господдержки воспользовались более 8 тысяч жителей Екатеринбурга и Свердловской области. Топ-5 регионов по спросу на данную ипотечную программу замыкают Краснодарский край — 6,3 тысячи ипотечных кредитов и Республика Башкортостан — 5,2 тысячи ипотечных кредитов.

Найти подходящую квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.

Заключение кредитных договоров – до 01.07.2022

Валюта кредитования: Рубли РФ
Комиссия за выдачу кредита: Отсутствует

Обеспечение по кредиту

Для готового жилья:
*  Залог кредитуемого объекта
*  До оформления залога нужно оформить залог иного объекта недвижимости или поручительство физических лиц
Для строящегося жилья:
*  Залог прав требования на строящийся объект
*  До оформления залога нужно оформить залог иного объекта недвижимости или поручительство физических лиц
Для строительства жилого дома:
*  На период строительства — залог иного объекта недвижимости и/или поручительство физических(ого) лиц(а)
*  После окончания строительства — залог жилого дома

Минимальная сумма кредита: 300 000 рублей
Максимальная сумма кредита: 3 000 000 рублей - для кредитуемых объектов всех регионов РФ

Первоначальный взнос: от 15% 
Срок кредита: до 30 лет
Возраст на момент предоставления кредита: не менее 21 года
Возраст на момент возврата кредита по договору: 75 лет*
Стаж работы: от 3 месяцев на нынешнем месте работы
Гражданство: РФ
Страхование: Обязательное страхование передаваемого в залог имущества от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка на: весь срок действия кредитного договора
География: вся РФ

* Срок возврата кредита полностью приходится на трудоспособный или пенсионный возраст заемщика/каждого
из платежеспособных созаемщиков. Если кредит предоставляется без подтверждения доходов и трудовой занятости, возраст на момент возврата кредита ограничивается 65 годами.

ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк

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