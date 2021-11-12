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Сбер оказывает юрлицам бесплатную поддержку по комплаенс

Новости. Общество
15:05, 07 Декабря 2021
фото: © Максим Блинов / РИА Новости

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Поддержка юридических лиц в Сбере стала сильнее. Даже не имея расчётного счёта в Сбербанке, предприниматели могут получить консультацию по вопросам комплаенс, обратившись за помощью по номеру горячей линии для корпоративных клиентов 0321 (скажите: «Комплаенс»).

Юрлица, имеющие расчётный счёт в Сбербанке, дополнительно могут воспользоваться службой комплаенс-консультантов, помогающих предотвратить нарушения требований по комплаенс. За активными корпоративными клиентами с большим количеством транзакций банк закрепляет персонального комплаенс-консультанта на весь период обслуживания.

Комплаенс-поддержка действующих клиентов предусматривает:

  • пояснения по 115-ФЗ и требованиям комплаенс;
  • персональные рекомендации по работе в рамках 115-ФЗ;
  • помощь и сопровождение в процессе сбора документов;
  • дополнительную проверку перед сдачей документов по запросу банка;
  • сопровождение в процессе реабилитации;
  • работу с обращениями.

Если хотя бы одно из требований по комплаенс не выполняется клиентом, банк направляет клиенту персональные рекомендации в интернет-банке СберБизнес.

Комплаенс-поддержка юрлиц, не являющихся клиентами, включает:

  • пояснения по 115-ФЗ и требованиям комплаенс;
  • общие рекомендации по ведению бизнеса по 115-ФЗ.

«Подводя итоги года, мы увидели, что за последние три года развитие комплаенс-сервисов в банке привело к снижению количества ограничений по использованию клиентами удалённой работы со счетами по причине комплаенс в 2,5 раза. А удовлетворённость процессом поддержки выросла на 21 п.п., при этом количество жалоб снизилось в шесть раз.

Банк накопил уникальные знания о деятельности бизнеса различных отраслей и рад использовать их во благо клиентов, предоставив им полезные бесплатные сервисы, в том числе службу комплаенс-консультантов. Уверен, что благодаря им предпринимателям станет проще вести свою деятельность в соответствии с требованиями законодательства. Мы также разработали обучающие материалы по комплаенс, которые ежемесячно изучает более 800 000 человек, причём 30% из них — не клиенты Сбера. Поэтому мы решили дать возможность предпринимателям, не являющимся нашими клиентам, протестировать бесплатную поддержку по комплаенс от Сбера и получить качественные базовые консультации по 115-ФЗ», — отметил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Станислав Карташов.

Помимо горячей линии и поддержки по комплаенс, клиентам Сбера доступны консультации по вопросам комплаенс в онлайн-чате СберБизнеса. Больше о мерах 115-ФЗ — на сайте банка.

ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк
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