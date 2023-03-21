Сбер: онлайн-заказы лекарств в Северо-Западном федеральном округе выросли на 62%

За 11 месяцев 2022 года количество заказов СБЕР ЕАПТЕКИ в СЗФО в интернет-аптеке увеличилось на 62%.

Чаще всего покупают жаропонижающие и обеззараживающие препараты.

В регионе открыто 10 хабов СБЕР ЕАПТЕКИ, 3 собственных аптек-хабов и 16 аптек в отделениях Сбера. 46% заказов приходится на курьерскую доставку безрецептурных лекарств, 54% — на онлайн-заказы с самовывозом из собственных и партнерских аптек. Чаще всего за 11 месяцев 2022 года, жители региона заказывали обеззараживающие (доля равна 21%), жаропонижающие (12%), препараты для улучшения пищеварения (9%), назальные капли (7%) и болеутоляющие (5%).



В СБЕР ЕАПТЕКЕ можно приобрести товары для здоровья и лекарственные средства удобным способом: в отделениях Сбера, оформить покупку на сайте или мобильном приложении. При заказе онлайн доступна доставка на дом и самовывоз из собственных и партнерских аптек. Сейчас в Северо-Западном федеральном округе действует 1178 пунктов самовывоза, из них 374 — в Санкт-Петербурге.

На дом курьеры доставляют заказы, не содержащие рецептурные препараты. Лекарства, которые отпускаются по рецепту, можно приобрести в пунктах СБЕР ЕАПТЕКИ, а также заказать онлайн и забрать самовывозом из аптеки, оплатив на месте. Среднее время курьерской доставки заказа составляет в среднем 2 часа — от оформления заказа клиентом до получения.

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СБЕР ЕАПТЕКА — одна из крупнейших в России интернет-аптек, которая осуществляет продажу и доставку лекарств и товаров для красоты и здоровья. Аудитория сервиса (сайта и приложения) превышает 18,5 млн человек ежемесячно. Ассортимент СБЕР ЕАПТЕКИ — самый широкий на рынке e-Pharm, более 50 000 наименований товаров.

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