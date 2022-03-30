Сбер открыл в Карелии еще один офис нового формата

В поселке Харлу по адресу: ул. Главное шоссе, д. 32А, открылся офис Сбера в новом формате. Он заменит филиал, располагавшийся ранее на этой же улице в доме №20.

В комфортных условиях нового офиса клиенты могут открыть или пополнить вклад, совершить платеж, снять наличные и выполнить другие финансовые операции. Кроме этого, в банке можно получить целый спектр нефинансовых услуг: подключиться к оператору мобильной связи СберМобайл, получить доступ к мультимедийному сервису Okko или оформить подписки СберПрайм и СберПрайм Плюс, которые дают возможность использовать сервисы и продукты экосистемы Сбера на льготных условиях, и другое.

«Жителям небольших населенных пунктов важно получать все услуги на месте, не выезжая в город, поэтому мы стремимся сохранить наши офисы в отдаленных районах Карелии. Уверен, что переезд филиала в Харлу в новое помещение повысит комфорт жителей поселка: теперь офис находится в здании администрации, в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры. Мы разместили отделение на первом этаже – это оценят клиенты старшего поколения и посетители с ограниченными возможностями здоровья», — отметил управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк