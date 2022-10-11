Сбер подарил часть экспозиции корпоративного музея Петрозаводскому техникуму городского хозяйства

В день чествования 50-летия Петрозаводского техникума городского хозяйства эксперты Сбера поздравили его с круглой датой и подарили часть экспозиции корпоративного музея банка.

Управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим в своём поздравительном слове отметил, что техникум стремительно развивается, двигается в ногу со временем и показывает высокие результаты. В учебном заведении трудятся прекрасные профессионалы своего дела, которые не только помогают молодым специалистам получить необходимые знания, но и раскрывают таланты студентов, их сильные стороны и потенциальные возможности:

«Многие студенты Петрозаводского техникума городского хозяйства обретают мечту. Говорю об этом с уверенностью, потому что выпускники специальности «Банковское дело» становятся экспертами Сбербанка – они всегда с теплотой вспоминают свою альма-матер и наставников. Для нас очень почетно передать часть музея, ведь с 2014 года в Техникуме действует базовая кафедра Сбербанка, которая помогает студентам освоить необходимые компетенции и навыки».

Музей Сбербанка эксперты собирали больше 15 лет - экспонаты привозили из разных уголков Карелии. Среди них: исторические документы о появлении и развитии сберегательных касс в Карелии, знаковые предметы банковского дела и финансовой системы, контрольно-кассовые аппараты, терминалы для оплаты, счеты, детекторы для определения подлинности банкнот, счетчики купюр, холщовые сумки для переноски наличности инкассаторами и многое другие.

Исторические документы повествуют о трансформации сберегательных касс в важнейшие финансовые учреждения, значимость которых была признана государственными органами и жителями региона. Первые Сберегательные кассы в 1840-х годах принимали вклады и пускали в обращение из процентов малейшие суммы денег, но не менее 50 копеек и не выше 25 рублей серебром для того, чтобы со временем превратиться в капитал. Он мог пригодится в случае необходимости или обеспечения довольствия в старости. Прием и возврат вкладов в те годы производился три дня неделю: по воскресенью, вторникам и четвергам с 9 до 14.00. Об этом и многих других исторических фактах повествуют документы и экспонаты, которые Сбер передает в дар техникуму городского хозяйства.

Эксперты Сбера отметили, что самое главное богатство техникума – это люди. Здесь работают талантливые и целеустремлённые преподаватели - они дают крепкий багаж знаний, мотивируют и заряжают студентов на новые профессиональные победы. Отдельно были отмечены благодарственными письмами и памятными подаркам преподаватели техникума – Светлана Некипелова и Татьяна Ехичева, а также директор техникума – Михаил Гордин.

Сбер пожелал коллективу процветания и больших успехов, крепкого здоровья и сил, терпения и благополучия, а техникуму - трудолюбивых студентов и долгих лет профессиональной деятельности.