Сбер подсчитал: за два месяца клиенты СБЕР ЕАПТЕКИ сэкономили более 100 млн рублей

СБЕР ЕАПТЕКА подвела первые итоги интеграции с программой лояльности СберСпасибо.

С момента запуска в конце декабря 2021 года клиенты компании сэкономили более 100 млн рублей, используя бонусы программы лояльности. Бонусы можно получить при онлайн-оплате заказов в СБЕР ЕАПТЕКЕ с помощью банковской карты Сбера, а затем обменять на скидку до 99% от суммы заказа в СБЕР ЕАПТЕКЕ.

Чтобы получить бонусы, достаточно быть зарегистрированным участником программы лояльности и оплачивать онлайн-заказы банковской картой Сбера. Для пользователей с подпиской СберПрайм и СберПрайм+ также доступна бесплатная доставка.

Благодаря интеграции в экосистему Сбера пользователям CБЕР ЕАПТЕКИ доступны и другие возможности: быстрая авторизация в личном кабинете по Сбер ID, оплата заказа с помощью SberPay.

«Категория ʺЗдоровьеʺ — одна из самых востребованных у участников программы лояльности, они активно обменивают бонусы на скидки и получают их за покупки лекарств. Для нас важно, что клиенты всего за два месяца с момента старта совместного предложения СберСпасибо и СБЕР ЕАПТЕКА по достоинству оценили выгоду и удобство сервиса», - отметил Андрей Писарев, директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо.

«Мы начали сотрудничать с программой СберСпасибо в конце 2021 года и видим положительный эффект. Более 200 тысяч человек уже приобрели лекарства и товары для здоровья за бонусы от СберСпасибо. В синергии с экосистемой мы делаем сервис онлайн-аптеки доступнее для клиентов Сбера по всей стране», - подчеркнула Мария Тимофеева, генеральный директор СБЕР ЕАПТЕКИ.

СБЕР ЕАПТЕКА входит в экосистему Сбера. Сегодня это одна из крупнейших в России интернет-аптек, которая осуществляет продажу и доставку лекарств и товаров для красоты и здоровья. Аудитория сервиса (сайта и приложения) превышает 17 млн человек ежемесячно. Ассортимент СБЕР ЕАПТЕКИ — самый широкий на рынке e-Pharm, более 75 000 товаров. Аптечная сеть насчитывает 100 хабов и более 6200 пунктов выдачи заказов по всей стране. За 2021 год компания выполнила 11 млн заказов по России.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк

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