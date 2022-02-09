Сбер полностью локализует производство умных ТВ-приставок SberBox в России

Компания SberDevices локализует крупносерийное производство умных ТВ-приставок SberBox на территории России на мощностях инновационного кластера «Технополис GS» - флагманского инвестиционного проекта холдинга GS Group в городе Гусеве Калининградской области.

Сборка устройств реализована на предприятии АО »НПО »Цифровые Телевизионные Системы» (входит в состав кластера).

SberBox — самое массовое устройство в линейке Sber, лидер продаж в категории ТВ-приставок по итогам 2021 года [1]. Компактный и недорогой девайс подключается практически к любому телевизору с HDMI-разъёмом, управляется голосом, пультом или геймпадом и открывает множество возможностей для пользователей: просмотр ТВ-каналов, фильмов, сериалов и видео в интернете, прослушивание музыки, заказ продуктов, товаров для дома или готовой еды прямо с большого экрана, управление устройствами умного дома, доступ к встроенному браузеру, а также топовым PC-играм от известных студий без необходимости покупки дорогостоящих консолей благодаря сервису облачного гейминга SberPlay.

С 2022 года все новые приставки SberBox собираются на территории России. Техническая оснащённость и наработанные компетенции позволили локализовать на заводе НПО ЦТС все ключевые технологические операции по сборке ТВ-приставок SberBox: поверхностный монтаж компонентов на печатные платы, выводной монтаж плат, установку программного обеспечения, сборку в корпус, тестирование готовых приставок, упаковку продукции. За одну смену на производстве сейчас собирается порядка 4000 девайсов, полный цикл сборки одного устройства занимает всего 10 минут.

»Калининградская область планомерно наращивает пул предприятий радиоэлектронной отрасли. Регион можно смело называть родиной российских телевизоров и ТВ-приставок. Сегодняшнее мероприятие — ещё один яркий пример того, как новейшие отечественные разработки обретают «российское гражданство». Позитивно, если на территории Калининградской области сотрудничество в рамках крупных проектов таких компаний, как Сбер, перейдёт на регулярную основу. Локализация производства устройств — это хороший тренд. Мы надеемся на дальнейшее её углубление», — отметил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

»Мы рады, что с этого года 100% ТВ-приставок SberBox собираются в России. Локализация производства — очень важное для нас направление работы. Мы изучили предложения более чем от 10 различных площадок в разных регионах и остановили свой выбор на кластере предприятий «Технополиса GS», чьи компетенции наиболее полно соответствовали проектным требованиям. Помимо сборки устройств в Калининградской области, мы также локализовали производство пластиковых корпусов и упаковки — теперь эти элементы производятся на заводах в Липецке и Удмуртии. Перенос сборки на территорию России позволит нам лучше контролировать качество производимых товаров, оптимизировать логистику и расходы, связанные с производством за рубежом. В результате мы получаем управляемый процесс, желаемый результат, а пользователи — ещё более качественный продукт с гарантией лучшей цены», — рассказал CEO SberDevices, старший вице-президент Сбербанка по цифровым поверхностям Салют Константин Круглов.

НПО ЦТС обладает многолетним опытом производства цифровых телевизионных приставок, которые используются в вещательных проектах различных операторов цифрового ТВ. Это единственное в России и самое масштабное в Восточной Европе производство такой продукции. За всю историю предприятие выпустило более 90 моделей цифровых эфирных, спутниковых и IP-приставок, а также гибридных устройств. Аудитория телезрителей, использующих изготовленное на НПО ЦТС приёмное оборудование, только в РФ насчитывает более 40 млн человек.

[1] По объёму продаж в штуках среди покупателей группы »М.Видео — Эльдорадо».

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк