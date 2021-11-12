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Сбер получил награды международной премии Banking Tech Award

Новости. Общество
15:10, 01 Декабря 2021
фото: © Сбербанк

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Сбер получил престижную международную премию Banking Tech Award, которая вручается за достижения и инновации использования IT в сфере финансовых услуг.

Сбер победил в номинации «Лучшее применение информационных технологий в корпоративном банкинге» с проектом «Бизнес-покупка в рассрочку», а также получил высокое одобрение жюри в номинации «Лучшее применение информационных технологий в казначействе и на рынках капитала» с проектом «Электронная платформа для валютного трейдинга».

Сервис «Бизнес-покупка в рассрочку» позволяет предпринимателям оплатить заказ или товар прямо на сайте продавца или поставщика услуг на сумму до 3 миллионов рублей в рассрочку. Льготный период составляет 30 дней, далее — 1,5% в месяц. Решение по рассрочке принимается онлайн за 3 минуты, поручители и залог не требуются, подписание и оплата платежа также производится в формате онлайн. Сервис доступен в режиме 24/7.

Электронная платформа для валютного трейдинга предназначена для корпоративных и институциональных клиентов банка, которые активно проводят операции на валютном рынке. Торговая платформа объединяет несколько каналов доступа к ликвидности Сбера — интернет-банк СберБизнес, специализированный SberCIB Terminal (бывший Sberbank Markets), мультидилинговые платформы, а также доступ через прямое API-подключение.

Премия Banking Tech Award вручается уже 22-й раз. Победа банков в премии демонстрирует ценность их инвестиций в технологии и показывает их навыки, приверженность, креативность и исполнение.

 

ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк
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