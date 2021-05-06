Сбер повышает ставку по вкладу «Дополнительный процент» и вводит новый к Дню Победы

С 7 мая 2021 года СберБанк повышает процентную ставку по вкладу «Дополнительный процент» и продлевает его действие до 30 июня 2021 года.

Максимальная процентная ставка по данному депозиту составит5%годовых (при размещении средств на два или три года).

Ставка зависит от суммы и срока вклада, текущего и максимального остатка по имеющимся вкладам в банке за последние 3 месяца и способа открытия вклада (офлайн или онлайн).

Минимальная сумма вклада — 100 тысяч рублей. Вклад можно оформить как в офисах банка, так и в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Пополнение вклада и снятие с него средств (за исключением начисленных процентов) до окончания срока действия договора не производятся. Вклад можно открыть на 3, 5, 12, 18, 24 или 36 месяцев.

Также в преддверие 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Сбербанк запускает новый вклад «Вклад в Победу», который дает возможность оказать благотворительную помощь участникам боевых действий.

Вклад можно открыть с 7 по 21 мая в СберБанк Онлайн на срок 5,12,18,24 и 36 месяцев. Процентная ставка — от 4,4%. Минимальная сумма вклада — 50 тысяч рублей.

1 рубль с каждой полной тысячи на вкладе будет перечислен в фонд «Память поколений», оказывающий высокотехнологичную медпомощь ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие Россия. А банк в свою очередь удвоит отчисления клиентов в фонд «Память поколений» за счет собственных средств.

При досрочном закрытии вклада отчисления в фонд не перечисляются.

"СберБанк улучшает условия по вкладу, чтобы у наших клиентов было больше возможностей приумножить сбережения. А запуск праздничного вклада с повышенной ставкой к 9 Мая уже стал доброй традицией Сбера. В прошлом году это предложение вызвало большой интерес у наших клиентов. Вклад даёт возможность помочь тем, кто защищал и отстаивал интересы нашей страны. Таким образом клиенты, открывшие «Вклад в Победу», и Сбербанк вносят свою лепту в сохранение памяти о подвигах героев: ни один ветеран не будет забыт", - отметил Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.

Вклад "Дополнительный процент"

Когда можно оформить вклад: с 7 мая по 30 июня 2021 года.

Где можно оформить вклад: в любом офисе СберБанка, в интернет-банке и мобильном приложении.

Срок вклада: 3, 5, 12 и 18 месяцев, 2 и 3 года.

Валюта вклада: рубли РФ.

Минимальная сумма вклада: 100 000 ₽.

Максимальная сумма вклада: не предусмотрена.

Пополнение: не предусмотрено.

Частичное снятие: не предусмотрено.

Кто может оформить: клиенты в возрасте от 14 лет.

Условия начисления процентов: проценты начисляются в конце срока вклада.

Процентная ставка по вкладу зависит от суммы вклада, текущего и максимального остатков по вкладам в банке за период:

с 01.02.2021 по 30.04.2021 включительно — для вкладов, открываемых с 01.05.2021 по 31.05.2021 (включительно).

с 01.03.2021 по 31.05.2021 включительно — для вкладов, открываемых с 01.06.2021 по 30.06.2021 (включительно).

* Не учитываются остатки денежных средств на валютных вкладах, на вкладах «Универсальный Сбербанка России», «Пенсионный плюс Сбербанка России», «Депозит Сбербанка России», а также на прочих вкладах до востребования.

Условия досрочного расторжения:

Если вам потребуются деньги раньше срока окончания вклада, вы всегда можете получить их.

Ставка досрочного расторжения для вклада — 0,01% годовых.

Условия пролонгации:

Автоматическая пролонгация осуществляется на условиях, действующих по вкладу «Дополнительный процент» на дату пролонгации. Ставка вклада будет как по вкладу «Сохраняй» для соответствующего срока и суммы вклада на дату продления.

Количество пролонгаций не ограничено.

Вклад "Вклад в Победу"

Процентная ставка:

4,4% сроком на 5 месяцев;

4,5% сроком на 12 месяцев;

4,65% сроком на 18 месяцев;

4,75% сроком на 24 месяца;

4,75% сроком на 36 месяца.

Ставки указаны в % годовых.

Где можно открыть вклад: в личном кабинете или приложении СберБанк Онлайн.

Валюта: рубли РФ.

Минимальная сумма: 50 000 ₽.

Максимальная сумма: не ограничена.

Частичное снятие: не предусмотрено.

Начисление процентов: в конце срока действия вклада.

Благотворительные отчисления: 1 ₽ с каждой 1000 ₽ вклада из суммы

процентного дохода клиента и столько же за счёт средств ПАО «Сбербанк» перечисляет в фонд «Память поколений».

Досрочное расторжение: проценты выплачиваются по ставке вклада

«До востребования СберБанка России».

Пролонгация: автоматически на тот же срок и на условиях, действующих в банке по вкладу на дату пролонгации.

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