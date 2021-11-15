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Сбер повысил ставки по вкладам и запустил новый промовклад

Новости. Общество
11:53, 30 Ноября 2021
фото: © Сбербанк

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Сбер продолжает улучшать условия по вкладам: с 30 ноября банк повысил ставки по СберВкладу и СберВкладу Прайм.

Так, максимальная эффективная ставка по СберВкладу с учётом капитализации процентов увеличена до 7,01%, а для держателей годовой подписки СберПрайм+ — до 8%.

Оба вклада открываются на срок от одного месяца до одного года включительно (можно выбрать с точностью до дня). Минимальная сумма — 100 тысяч рублей, максимальная сумма не ограничена.

Пополнение в СберБанк Онлайн осуществляется без ограничений, снятие средств возможно только в сумме начисленных процентов. Открыть вклады
удобнее всего онлайн—в веб-версии или мобильном приложении СберБанк Онлайн. Также услуга доступна в отделениях банка.

Также с 30 ноября банк запустил новый промовклад — «Активный возраст». Воспользоваться этим предложением можно будет до 31 января 2022 года.

Вклад «Активный возраст» доступен для открытия только в офисах банка. Оформить его могут женщины в возрасте 55 лет и старше, мужчины — от 60 лет. Ставка — 4,5% годовых (при открытии на 6 или 9 месяцев) и 5% годовых (на 12 месяцев). Сумма вклада — от 10 000 до 500 000 рублей.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка: «В предновогодний период мы традиционно повышаем ставки по вкладам, так что сейчас это лучший способ позаботиться о надёжном сохранении своих средств
на самых выгодных условиях. Нововведение этого года заключается в том, что максимальная ставка доступна владельцам годовой подписки СберПрайм+. Это ещё одно преимущество подписки, которая позволяет экономить существенные деньги при использовании различных
сервисов Сбера».

Условия СберВклада:
Когда можно оформить вклад: с 1 ноября 2021
Где можно оформить вклад: В любом офисе СберБанка, в интернет-банке и мобильном приложении
Срок вклада: от 1 месяца до 1 года
Валюта вклада: рубли
Минимальная сумма вклада: 100 000 ₽
Максимальная сумма вклада: Не предусмотрена
Пополнение: Безналично без ограничений, наличными от 1000 ₽
Частичное снятие: Только процентов
Кто может оформить: Клиенты в возрасте от 14 лет
Подробнее о СберВкладе — на сайте банка.

ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк

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