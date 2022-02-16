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Сбер повысил ставки по вкладам

Новости. Общество
10:24, 18 Февраля 2022
фото: © Сбер

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Сбербанк улучшил условия для клиентов по некоторым вкладам.

С 18 февраля повышены процентные ставки по флагманским депозитам банка - СберВкладу и СберВкладу Прайм: рост составил 1 и 1,5 п. п. соответственно.

Теперь максимальная доходность, с учётом капитализации процентов, по СберВкладу Прайм составит 9,5%.

Также улучшены условия по вкладу Промо Управляй, повышение составило от 1,05 до 1,25 п.п. в зависимости от суммы неснижаемого остатка и срока размещения
средств.

«Мы тщательно следим за тем, чтобы и вклады, и любые другие продукты Сбера не просто отвечали рыночным реалиям, но и обеспечивали нашим клиентам наилучшие условия. СберВклад и СберВклад Прайм — наши самые популярные
депозитные продукты, а с учётом повышения ставок они становятся ещё более выгодными, а значит, и более востребованными», — отмечает Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.

СберВклад объединяет сразу несколько преимуществ: проценты начисляются ежемесячно, вклад можно пополнять под фиксированную ставку, а срок хранения средств клиент может установить свой — с точностью до дня. А СберВклад Прайм обеспечивает ещё более высокую ставку и является лучшим выбором для владельцев годовой подписки СберПрайм+. 

Подробнее о СберВкладе — на сайте банка.

Условия СберВклада:
Когда можно оформить вклад: с 1 ноября 2021
Где можно оформить вклад: В любом офисе СберБанка, в интернет-банке и мобильном приложении
Срок вклада: от 1 месяца до 1 года
Валюта вклада: рубли
Минимальная сумма вклада: 100 000 ₽
Максимальная сумма вклада: Не предусмотрена
Пополнение: Безналично без ограничений, наличными от 1000 ₽
Частичное снятие: только процентов
Кто может оформить: Клиенты в возрасте от 14 лет

ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк

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