Сбер повысил ставки по вкладам

Сбербанк улучшил условия для клиентов по некоторым вкладам.
С 18 февраля повышены процентные ставки по флагманским депозитам банка - СберВкладу и СберВкладу Прайм: рост составил 1 и 1,5 п. п. соответственно.
Теперь максимальная доходность, с учётом капитализации процентов, по СберВкладу Прайм составит 9,5%.
Также улучшены условия по вкладу Промо Управляй, повышение составило от 1,05 до 1,25 п.п. в зависимости от суммы неснижаемого остатка и срока размещения
средств.
«Мы тщательно следим за тем, чтобы и вклады, и любые другие продукты Сбера не просто отвечали рыночным реалиям, но и обеспечивали нашим клиентам наилучшие условия. СберВклад и СберВклад Прайм — наши самые популярные
депозитные продукты, а с учётом повышения ставок они становятся ещё более выгодными, а значит, и более востребованными», — отмечает Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка.
СберВклад объединяет сразу несколько преимуществ: проценты начисляются ежемесячно, вклад можно пополнять под фиксированную ставку, а срок хранения средств клиент может установить свой — с точностью до дня. А СберВклад Прайм обеспечивает ещё более высокую ставку и является лучшим выбором для владельцев годовой подписки СберПрайм+.
Подробнее о СберВкладе — на сайте банка.
Условия СберВклада:
Когда можно оформить вклад: с 1 ноября 2021
Где можно оформить вклад: В любом офисе СберБанка, в интернет-банке и мобильном приложении
Срок вклада: от 1 месяца до 1 года
Валюта вклада: рубли
Минимальная сумма вклада: 100 000 ₽
Максимальная сумма вклада: Не предусмотрена
Пополнение: Безналично без ограничений, наличными от 1000 ₽
Частичное снятие: только процентов
Кто может оформить: Клиенты в возрасте от 14 лет
ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк