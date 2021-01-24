Сбер поздравляет молодёжь с Днём студента

Сбер присоединился к празднованию Дня студента, который в России отмечается 25 января.

К этой дате Сбер подготовил карьерную игру с возможностью подать заявку на стажировку, онлайн-квиз, вебинары по финансовой грамотности, серию бесплатных курсов по навыкам будущего, а также возможность бесплатно пройти обучение в акселераторе по запуску собственного стартапа со Stanford Business School.

Также специально к празднику был снят видеоролик, в котором Сбер представил свое видение будущего. Здесь продемонстрированы технологии и программы для молодёжи, которые помогут студентам реализовать свой потенциал, включая программу стажировок и образовательный кредит, который доступен клиентам с 14 лет.

"Я поздравляю студентов с праздником и желаю им сохранить тягу к изучению нового на всю жизнь, чтобы постоянно менять себя и мир вокруг к лучшему. Мы с удовольствием принимаем студентов в качестве стажёров, и самые талантливые по окончании обучения сразу же вливаются в нашу команду, привнося инновационные подходы и двигая Сбер вперёд. Ко Дню студента мы постарались предоставить молодым людям новые возможности: это и образовательные, и профориентационные, и развлекательные активности. Они, кстати, будут интересны не только студентам, но и людям любого возраста, образования и профессии", – сказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"Студенчество – время стремительного взросления, осознания своего будущего. Я поздравляю всех причастных с праздником! Пользуйтесь максимально возможностями, которые даёт вам вуз, и идите к своей цели. А мы готовы поддерживать всех, кто тянется к новому, и это давно стало нашей постоянной практикой. Только в прошлом году почти 3000 студентов СЗФО приняли участие в вебинарах Северо-Западного банка на тему мышления, настроения и интеллекта с известными спикерами – такими, как генеральный директор компании "RP Consulting", магистр игры "Что? Где? Когда?" Максим Поташев или журналист, телеведущий и врач Сергей Малозёмов", – рассказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

С полным спектром активностей Сбера ко Дню студента можно познакомиться здесь .

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк