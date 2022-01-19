890x80
Реклама
Таунхаус по цене однокомнатной квартиры (ВИДЕО) 5
19.01.2022 13:00
Главврач инфекционной больницы Карелии: «После ковида некоторые люди меняются до неузнаваемости» 10
19.01.2022 15:50

Сбер предлагает страховку по прививкам

Новости. Общество
10:17, 20 Января 2022
фото: Павел Волков / ИЗВЕСТИЯ

Новости партнеров

Дочерняя компания Сбера СберСтрахование запустила страхование от возможных последствий вакцинации от широкого спектра заболеваний.

Программа «Прививка с уверенностью» предусматривает выплаты до 500 тыс. рублей при осложнениях после вакцинации, что поможет не беспокоиться о финансовых затратах на дальнейшие медицинские манипуляции.

Программа распространяется на вакцинацию от COVID-19, гриппа, кори, краснухи, дифтерии, столбняка и ещё ряда инфекционных заболеваний.

В случае осложнения после прививки клиенты получат единовременную денежную компенсацию, а при госпитализации – компенсацию стоимости услуг стационара. Кроме того, полис даёт право на круглосуточную дистанционную поддержку врача, а также плановые онлайн-консультации с узкопрофильными специалистами. 

Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

«Вакцинация – один из самых эффективных способов защититься от болезней. Но бывают случаи, когда та или иная прививка вызывает нежелательные реакции организма. Особенные опасения по этому поводу испытывают родители перед вакцинацией своих детей, люди с хроническими заболеваниями. По новой программе можно застраховать любого человека в возрасте от 0 до 65 лет включительно и тем самым решить вопрос с возможными финансовыми тратами на восстановление здоровья».

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«В апреле 2020 года, в самом начале пандемии, СберСтрахование запустила программу «Сбереги себя», которая предусматривает страховые выплаты в случае госпитализации по широкому перечню заболеваний, включая COVID-19. Логичным продолжением стала программа «Прививка с уверенностью», которая предлагает страховую защиту на случай осложнений после вакцинации также от целого ряда инфекционных заболеваний. За последнее время обеспокоенность людей своим здоровьем сильно выросла, а мы хотим, чтобы наши клиенты чувствовали себя более уверенными и защищенными».

ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
* *
2022-01-20 11:28:56
Деньги на ветер: ни разу не видела, чтобы врачи подтвердили связь между прививками (в т.ч. АКДС, полио и туберкулез) и последствиями, а без этого жадный сбер никаких страховок не выплатит
Leopol'd
2022-01-20 10:41:43
Очень удивительно, что государство прилагает столько усилий на административное давление, психологическую обработку в СМИ, назначение призов и пр. за прививки. Но вот эту, самую очевидную вещь не вводят. Почему бы к нашим идеальным прививкам не выдавать полис, на случай осложнений или болезни. Немало противников прекратят борьбу, увидев хоть такие гарантии.
* *
2022-01-20 11:29:28
Leopol'd, у вас полис и так есть, от всего
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.01.2022, 17:00
Второй раз не простили
18.01.2022, 13:09
Экс-глава Петрозаводска Ирина Мирошник вышла на новую работу
13.01.2022, 18:20
Город в Карелии стал одним и самых дорогих направлений для отдыха в новогодние праздники
15.01.2022, 20:30
Появилась новая схема обмана через «Госуслуги»
14.01.2022, 17:33
Начальник отдела прокуратуры Карелии Дмитрий Рачков ушел в отставку после того, как отказался от медосвидетельствования
14.01.2022, 20:27
Пассажирский автобус сгорел в центре Петрозаводска (ФОТО и ВИДЕО)

Аналитика

Сегодня 10:47
Ничего лишнего - только деньги
Как изменились социальные выплаты жителям Карелии с 1 января
Жители Карелии с 1 января будут получать новые социальные выплаты, а размер прежних пособий увеличится.
В парламенте Карелии вернулись к поправкам в Конституцию
19.01.2022 12:03
«Я только маленький винтик в этом» 40
17.01.2022 17:07
Второй раз не простили 21
14.01.2022 17:00
Регоператор получил в аренду земельный участок под строительство важного для Карелии объекта 2
14.01.2022 16:44
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:13
Личное мнение
Михаил Охлопков: «В ближайшие два месяца ковидом переболеет большинство россиян, включая привитых» 2
С приходом «Омикрона» все очень серьезно, наступает главная битва с ковидом, считает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
Сохранить Курган для всех горожан 25
18.01.2022 14:46
«Пожары тушили за свой счет - и за обучение заплатите, чай не обеднеете» 11
17.01.2022 14:43
архив чтиво

Медиа

Видеоверсия интервью с мэром Петрозаводска Владимиром Любарским
28.12.2021 18:37
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»