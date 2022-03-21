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Сбер предложил малому бизнесу систему управления торговлей на маркетплейсах за 0 рублей

Новости. Общество
10:06, 22 Марта 2022
фото: © Сбербанк

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Сервис позволит быстро запустить продажи и управлять онлайн-торговлей на ключевых маркетплейсах России и в соцсетях из единого личного кабинета на платформе inSales.

Предложение актуально для продавцов с каталогом товаров до 500 единиц, уже торгующих на одном из маркетплейсов или в соцсетях, но желающих выйти на новые торговые площадки. Размещение информации о товарах всего в несколько кликов сразу на нескольких маркетплейсах, соцсетях и досках объявлений значительно повысит скорость масштабирования бизнеса и снизит затраты на управление каналами продаж.

Дополнительно, в рамках расширенной подписки предприниматели могут увеличить ассортимент на маркетплейсах и создать собственный или перенести уже существующий интернет-магазин на платформу inSales.

«Задача Сбера — максимально упростить условия ведения бизнеса наших клиентов и минимизировать их издержки. Уже почти год в экосистеме Сбера представлена компания inSales, предоставляющая решения для управления продажами. За это время количество интернет-магазинов, созданных на базе платформы, увеличилось более чем на 2 тысячи. Предлагая нашим клиентам бесплатный выход на маркетплейсы, мы помогаем предпринимателям легко и без дополнительных расходов начать продажи товаров на крупнейших площадках», — отметил вице-президент Сбербанка по развитию экосистемы юридических лиц Александр Белокопытов.

ПАО Сбербанк
Источник Сбербанк

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