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Сбер предупредил о мошеннической схеме с заказами в IKEA

Новости. Общество
20:30, 16 Июля 2022
фото: © РИА Новости / Вадим Брайдов

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Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что в соцсетях и мессенджерах злоумышленники под видом сотрудников магазина предлагают помощь в быстром и выгодном оформлении заказа

Сбер предупредил о мошенниках, которые предлагают оформить заказ в IKEA с целью хищения средств с банковской карты. Об этом журналистам сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, информирует ТАСС.

«После того, как магазин товаров для дома IKEA объявил о распродаже перед закрытием, в сети активизировались мошенники. В соцсетях и мессенджерах злоумышленники под видом сотрудников магазина предлагают помощь в быстром и выгодном оформлении заказа», — рассказал Кузнецов.

По его словам, «покупка» происходит следующим образом: покупатель присылает мошеннику ссылку с реального сайта на товары, которые хочет купить. В ответ злоумышленник отправляет ссылку якобы на корзину магазина, в которой к стоимости заказа применена «скидка от работника». Однако на самом деле это фишинговый сайт, который копирует дизайн официального ресурса магазина.

Покупатель проходит по ссылке и вводит реквизиты своей банковской карты, включая смс-код, подтверждающий операцию перевода денежных средств на карту мошенника, а не покупку в магазине IKEA. В результате жертва остается без товара и без денег. 

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