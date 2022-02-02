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Сбер приступает к страхованию аграриев от ЧС

Новости. Общество
15:28, 02 Февраля 2022
фото: © Сбер

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СберСтрахование (входит в экосистему Сбера) стала одной из компаний, допущенных к агрострахованию с господдержкой от чрезвычайных ситуаций природного характера.

Новая программа для сельхозпроизводителей будет дешевле, чем мультирисковые программы, при этом процесс урегулирования убытков станет проще, а получение выплат — быстрее. Благодаря программе в этом году аграрий сможет сэкономить за счёт субсидий до 80% от стоимости страховки. В 2023 году сумма компенсации составит уже 70%, в 2024-м — 60%.

СберСтрахование соответствует всем критериям, указанным в постановлении Правительства РФ № 2423 от 23 декабря 2021 года. Согласно документу, компании должны иметь минимум пятилетний опыт сельскохозяйственного страхования, собственный капитал объёмом не менее 3 млрд рублей, а также рейтинг финансовой надёжности на уровне не ниже «ruA-» по шкале агентства «Эксперт РА».

По новому виду страхования будет активно работать и Страховой брокер Сбербанка. Так, у брокера заключены договоры о взаимодействии со всеми компаниями, удовлетворяющими требованиям постановления. Менеджеры компании помогут выбрать оптимальные условия и оформить сделку. Преимущество работы через брокера заключается не только в содействии на этапе заключения, но и в сопровождении на этапе урегулирования убытков.

«Несмотря на то, что значительная часть СЗФО находится в зоне рискованного земледелия, сельское хозяйство в регионе активно развивается, и число клиентов банка в этой сфере растёт. Мы рассчитываем на интерес к программе как со стороны крупных игроков, так и небольших агрофирм. Программа страхования от рисков чрезвычайных ситуаций с господдержкой облегчит финансовую нагрузку и позволит обеспечить защиту от непредвиденных убытков по итогам сезона при минимальных расходах», — рассказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

«Страхование должно быть доступно всем направлениям экономики, и новая программа страхования от ЧС с господдержкой значительно расширяет возможности для аграриев. Сегодня эта программа пополнила продуктовую линейку для корпоративных клиентов и СберСтрахования, и Сбера в целом. Мы рассчитываем, что она будет весьма востребована, так как полная программа агрострахования с господдержкой включает в себя больше рисков — соответственно, она дороже. Таким образом, аграрии могут либо приобрести обе программы страхования, обеспечив себя полноценной защитой, либо выбрать одну из двух. Такой подход позволяет адаптировать полисы под индивидуальные потребности и финансовые возможности аграриев. Более того, на покупку страховки можно тратить средства целевых сельскохозяйственных кредитов», — прокомментировала старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.

ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк
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