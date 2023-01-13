Сбер проанализировал будущее климатической повестки в банках России и других стран

Сбер представил исследование «Будущее климатической повестки в банках» по итогам анализа 10 крупнейших российских банков по размеру активов и 20 зарубежных банков — лидеров ESG-повестки.

Отчёт рассказывает о будущем климатических стратегий отечественных банков и направлениях развития российской климатической повестки.

Как показало исследование, по сравнению с ведущими международными финансовыми институтами крупнейшие банки России в большинстве своём пока не имеют ключевых элементов управления климатическими аспектами: климатических стратегий, политик, целей, отчётности и оценки выбросов парниковых газов по охватам 1, 2 и 3.

При этом климатическая повестка сохраняет свою актуальность, поскольку находится вне политического контекста. Основными драйверами этой повестки остаются: 1) физические последствия изменения климата, которые влияют на экономику и финансовую отрасль; 2) международная повестка и зарубежные партнёры, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе; 3) развитие национальной регуляторной среды; 4) взятые на себя добровольные обязательства (соответствие рекомендациям TCFD, принципам ответственной банковской деятельности Финансовой инициативы ЮНЕП и Глобальному договору ООН).

Дальнейшему развитию климатической повестки в банковской сфере мешает ряд барьеров: недостаточная поддержка государства, отсутствие экономических стимулов для низкоуглеродных инвестиций, трудности расчёта воздействия кредитного портфеля и нехватка профессиональных компетенций.

Как отмечают эксперты Сбера, верифицированная информация об устойчивом развитии заёмщика, особенно данные о выбросах парниковых газов, позволит банкам более точно оценить потенциальные риски и выстроить стабильную бизнес-модель с учётом климатических факторов.

Пока что российские банки отстают от ведущих международных финансовых учреждений в части реализации климатической повестки. Только 30% оценили объемы выбросов парниковых газов от своей деятельности по охватам 1 и 2 (в мире — 75%), 10% подготовили климатические отчёты (в мире — 35%). Сбер в 2021 году одним из первых утвердил свою климатическую стратегию до 2023 года. При этом всего три банка, включая Сбер, поставили перед собой цель по достижению углеродной нейтральности.

«По разным оценкам изменение климата увеличит частоту банковских кризисов по всему миру на 26–248%, а спасение неплатёжеспособных банков станет дополнительным финансовым бременем в 5–15% ВВП в год и удвоит государственный долг по отношению к ВВП. Так что банки напрямую заинтересованы в том, чтобы минимизировать климатические изменения. Это направление сейчас активно развивается в странах Азиатско-Тихоокеанского региона, чьи инвесторы активно применяют к российским партнёрам требования по соответствию ESG-практикам, аналогичные европейским. Сбер включился в эту работу еще в 2022 году и выпустил свой первый отчёт о воздействии , в котором раскрывается информация о соответствии принципам и целям международных инициатив», — отметила старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

Обязательства по построению инфраструктуры для перехода к низкоуглеродной экономике и интеграции климатических рисков в кредитно-денежные процессы могут взять на себя центральные банки различных государств. Однако участники рынка обеспокоены тем, что это повысит стоимость банковских услуг.

Тем не менее, пока не все российские банки осознают ценность низкоуглеродного инвестирования, считая инвестиционные кредиты на зелёные проекты либо менее выгодными, либо слишком рискованными. Низкоуглеродные проекты пока не получили широкого развития в стране, что не позволяет на практике оценить экономические преимущества и риски инвестиций в них.

Кроме того, российские банки сталкиваются с трудностями при оценке углеродного следа своих инвестиционных портфелей в силу отсутствия или нехватки информации. Это касается как самих данных, предоставляемых заёмщиками, так и понимания подходов и алгоритмов к сбору такой информации.

Полный вариант исследования «Будущее климатической повестки в банках» доступен в сети.

Иточник: ПАО «Сбербанк»