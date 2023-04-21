Сбер профинансирует проекты машиностроительного предприятия в Карелии

Подписание трехстороннего Соглашения с ведущим международным финансовым институтом-ПАО «СберБанк» и Правительством Республики Карелия является знаковым событием.

Сбер на Петербургском международном экономическом форуме заключил трёхстороннее соглашение о сотрудничестве с правительством Республики Карелия и производителем лесозаготовительной техники из Карелии компанией «Амкодор-Онего».

Документ подписали заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков и Председатель совета директоров ОАО «АМКОДОР-управляющая компания холдинга» Александр Шакутин.

Согласно документу, Сбер готов предоставлять финансирование компании на реконструкцию и модернизацию производственных, административно-хозяйственных площадей компании, приобретение оборудования, пополнение оборотных средств и на реализацию новых социально значимых проектов. Правительство Карелии, в свою очередь, рассмотрит возможность оказания компании мер государственной поддержки.

Сотрудничество между Сбербанком и «Амкодор-Онего» также предусматривает повышение эффективности за счёт оптимизации бизнес-процессов и технологий.



Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Подписанное трёхстороннее соглашение — важный шаг для развития как машиностроительной отрасли, так и лесопромышленного комплекса Республики Карелия. В его рамках мы будем поддерживать ведущего производителя лесозаготовительной техники и способствовать развитию этих важных для экономики региона и страны в целом отраслей».

Артур Парфенчиков, глава Республики Карелия:

«Амкодор-Онего» является единственным в России предприятием, которое выпускает современную лесозаготовительную технику. Реализация проекта по созданию производства лесных машин в нашем регионе осуществляется в рамках Специального инвестиционного контракта, заключенного между Минпромторгом России, Правительством Республики Карелия и Амкодор-Онего в 2019 году. Уже сегодня предприятие выпускает технику среднего класса, а в ближайшие годы планируется освоить производство тяжелых и сверхтяжелых машин и оборудования для лесного хозяйства. Параллельно ведутся работы по проектированию и постановке на производство импортозамещающей продукции, к которой относятся манипуляторы, харвестерные головки, тандемные мосты, гидравлические аппараты и электронные системы управления машинам».

Александр Шакутин, Председатель совета директоров «АМКОДОР-управляющая компания холдинга»:

«Холдинг «АМКОДОР» реализует один из самых перспективных, наукоемких и интеграционных проектов Союзного государства. Подписание трехстороннего Соглашения с ведущим международным финансовым институтом-ПАО «СберБанк» и Правительством Республики Карелия является знаковым событием в жизни нашего холдинга. Принятое решение, позволит нам в короткие сроки поставить на производство полный модельный ряд узлов, агрегатов и машин для лесопромышленного комплекса, обеспечит промышленную безопасность и даст возможность занять лидирующие позиции среди мировых производителей лесных машин».