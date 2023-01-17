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Сбер прорабатывает отмену комиссии, в том числе и для участников СВО

Новости. Общество
13:08, 22 Февраля 2023
фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

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Сбер прорабатывает дополнительную отмену комиссии, в том числе за переводы, для участников СВО.

Она может начать действовать в первом квартале 2023 года.

Ранее банк уже отменил комиссию за снятие наличных в банкоматах Промсвязьбанка и РНКБ по картам МИР Сбербанка для участников СВО. Кроме того, они могут вернуть комиссию за годовое обслуживание карты — для этого необходимо обратиться в контактный центр банка. Также доступна возможность проводить банковские операции через смс с использованием кнопочного телефона, в том числе совершать переводы с увеличенным лимитом. 

Ранее банк уже реализовал и другие меры поддержки — оформление карт на территории призывных пунктов, оформление кредитных каникул, запрет на списание арестов денежных довольствий, списание кредитных долгов мобилизованных и их семей согласно требованиям государства, помощь с перевыпуском и получением утерянных карт, оперативная обработка поступающих запросов от участников СВО, обслуживание по доверенности родственников и близких.

Источник: ПАО Сбербанк

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