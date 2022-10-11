Сбер проведет демодень молодежных бизнес-проектов и стартапов в области искусственного интеллекта

В Москве 1 декабря в формате технологического XR-шоу пройдет Демодень акселерационных программ Сбера для молодежи и стартап-проектов в сфере искусственного интеллекта.

Специально к этому дню будет открыт первый виртуальный 3D-парк для начинающих предпринимателей, созданный командой Sber AR/VR Lab.

На демодне выступит 20 школьных и студенческих команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Белгорода, Казани, Омска, Сургута и других городов. В течение полугода ребята разрабатывали технологические продукты, определяли целевую аудиторию и окупаемую бизнес-модель, добивались первых продаж. Всего в 2022 году участие в акселераторах Сбера для школьников и студентов приняло 55 тысяч учеников из семи тысяч школ, колледжей, техникумов и одной тысячи вузов со всей страны. Они создали более 1100 бизнес-проектов. Средний возраст участников —16−19 лет.

Также на демодне будут представлены 10 передовых российских разработок в области искусственного интеллекта в медицине, рознице, космических технологиях, и других областях. Представляемые проекты являются получателями грантов от Фонда содействия инновациям в рамках реализации Федерального проекта «Искусственный интеллект», центром компетенций которого является Сбер.

По итогам выступлений экспертное жюри во главе с Президентом, Председателем Правления Сбербанка Германом Грефом определит победителей, которые разделят между собой призовой фонд. Лауреаты смогут претендовать на партнёрства с крупнейшими корпорациями и инвесторами. Школьники также получат дополнительные баллы к ЕГЭ и другие преференции при поступлении в вузы в 2023 году.

Метапарк для будущих предпринимателей откроется во время проведения демодня. В нём создано пять связанных 3D-пространств, где каждый желающий может выбрать свой цифровой аватар, общаться с другими пользователями, прокачивать знания о бизнесе, участвовать в квестах и получать призы. После завершения мероприятия парк продолжит работать: площадка будет постоянно развиваться, дополняться новым контентом и станет виртуальным местом встречи молодёжного стартап-комьюнити.

Онлайн-трансляция демодня начнётся 1 декабря в 14:30 (по московскому времени). Узнать подробнее о финалистах, прогуляться по метапарку и посмотреть демодень можно по ссылке: https://demoday.sberclass.ru/