Сбер провел для правительства Карелии WorkShop по цифровой платформе

Сбер провел для IT-специалистов правительства Республики Карелия WorkShop по цифровой платформе.

Мероприятие прошло в онлайн-формате, представители Сбера и компаний экосистемы презентовали аудитории возможности программно-аппаратной среды digital-платформы, рассказали о преимуществах использования цифровых сервисов при реализации решений в области экономики и социальной сферы, а также рассмотрели конкретные кейсы применительно к региону. WorkShop стал продолжением Дня цифровизации, который Сбер провел для представителей органов власти Карелии в сентябре текущего года.

"Сбер имеет большой опыт и потенциал в области современных технологий и готов инвестировать свои знания в цифровое развитие региона. Для нас важно видеть заинтересованность органов государственной власти в новейших технологических разработках и понимать, что digital-сервисы, презентованные осенью правительству Карелии и администрации Петрозаводского городского округа, оказались востребованы в республике. Надеюсь, они начнут работать и приносить пользу региону уже в ближайшее время", – рассказал управляющий Карельским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

"Сегодня мы ведем активную работу над цифровой трансформацией государственного сектора. Технологические возможности и разработки, которые предлагает нам Сбер, позволяют успешно решать задачи, направленные на повышение качества выполнения органами власти своих функций и полномочий в различных сферах, а также инфраструктурные задачи Карелии. Это проверенные другими регионами и зарекомендовавшие себя сервисы, которые уже сейчас можно внедрять в экономические, социальные и другие процессы республики и ожидать положительный результат", – сказала заместитель руководителя администрации Главы Республики Карелия Наталья Никольская.

ПАО СБЕРБАНК



Источник Сбербанк