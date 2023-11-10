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Сбер провел первую пресс-конференцию в Метавселенной

Новости. Общество
11:15, 11 Ноября 2023
фото: © Сбер

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В четверг, 9 ноября, в Метавселенной «КоМета» бизнесмены рассказали северо-западным СМИ о практических плюсах цифровых технологий.

Цифровизация грузоперевозок, IT-технологии в кафе и кондитерских и «умные» кварталы, восхищающие, почти как Михайловский замок. 9 ноября Сбер собрал северо-западные СМИ и пригласил предпринимателей для того, чтобы обсудить, как с помощью цифры ускорять и развивать бизнес.

Пресс-конференция прошла в крайне любопытном месте — в Метавселенной «КоМета». Это виртуальное пространство, созданное Сбером для начинающих предпринимателей и подростков, которых интересуют технологические тренды, наука или темы личного развития. В «КоМете» регулярно проходят лекции известных бизнесменов, деловые игры, нетворкинг-сессии и музыкальные концерты.

На пресс-конференции журналистам рассказали о цифровой трансформации компаний Северо-Запада. Так, цифровизацией процессов активно занимается биржа грузоперевозок Ati.su. В частности, с помощью IT-технологий в компании решают проблемы логистики.

«Конечно, проблема на рынке по большей части заключается в том, что логистика все еще далека от цифры: продолжается работа с бумажными документами, по телефону, но мы улучшаем эти процессы, цифровизируем их», — отметил директор по продукту Роман Сентюрев.

Другой спикер, заместитель гендиректора компании «ЛенРусСтрой» Максим Жабин заявил, что будущее неизбежно и главная задача бизнеса — быть в тренде, стремиться успевать за новым поколением, которое уже называют цифровым.

В новом проекте «умного» жилого квартала строители используют технологии, позволяющие человеку управлять самыми разными бытовыми процессами с помощью искусственного интеллекта. Но основная задача, по словам Жабина, — прийти к снижению затрат на обслуживание квартиры или дома.

При этом, отметил бизнесмен, проекты будущего должны быть не только умными и комфортными, но и приносить эстетическое удовольствие.

«Нам хочется, чтобы в будущем на наши проекты смотрели с таким же восхищением, как на Михайловский замок, Петропавловскую крепость, чтобы нам было что сказать будущим поколениям», — заявил Максим Жабин.

Пользуются цифровыми технологиями и в совершенно другой сфере бизнеса — в сети кафе и кондитерских Буше. Как на виртуальной встрече отметил коммерческий директор Роман Певзнер, сегодня в задачи входит максимальная автоматизация и прозрачность процессов.

«Мы давно и увлеченно идем по пути IT, и цифровая трансформация — это не инновационное для нас решение. Нам очевидно, что обходиться без автоматизации и диджитализации — бессмысленно, ведь с помощью цифровых решений повышается управляемость, скорость, это логичная эволюция того, что мы делаем. Первое мобильное приложение мы завели одними из первых в индустрии, более пяти лет назад, и с тех пор мы осознанно шли по этому пути», — заявил Роман Певзнер.

По словам управляющего директора департамента развития корпоративного бизнеса Сбера Дмитрия Трофимова, количество бизнес-проектов, связанных с цифровой трансформацией, растет с каждым годом. Расширяется и география присутствия таких бизнесов. Так, в 2022 году подавляющее большинство предпринимателей, работающих в «цифре», было из Санкт-Петербурга. А сегодня треть бизнесменов уже представляет другие регионы Северо-Запада. В целом, по словам Трофимова, в планах к 2026 году создать более восьми тысяч цифровых проектов во всех отраслях экономики.

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