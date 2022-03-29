Реклама
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
Новое
Сегодня 14:43
В Петрозаводске придумали способ борьбы с вандалами, которые рисуют на стенах
29.03.2022 16:57
В Карелии ветераны получат выплату ко Дню Победы в апреле одновременно с пенсией
Сегодня 11:03
Прокуратура Карелии не разрешила сократить время работы детского сада в Кондопоге
29.03.2022 18:00

Сбер расширил ипотеку для самозанятых

Новости. Общество
15:23, 30 Марта 2022
фото: © Сбербанк

Новости партнеров

Любой самозанятый теперь может взять ипотеку в Сбере онлайн на Домклик, подтвердив свой доход справкой о состоянии расчётов (доходов) по налогу на профессиональный доход по форме ФНС России (КНД 1122036).

Это стало возможным после того, как Сбер расширил свою программу жилищного кредитования для самозанятых. Ранее она распространялась только на граждан, зарегистрированных в сервисе «Своё дело» и получающих профессиональный доход на карту Сбера.

По программе можно приобрести жильё на вторичном рынке или в новостройке, загородный дом, дачу, машино-место и гараж. Условия идентичны условиям аналогичной программы для граждан, работающих по найму. Единственное ограничение — программа не распространяется на индивидуальное жилищное строительство.

«В декабре 2019 года мы запустили ипотеку для самозанятых, подключивших сервис Сбербанка "Своё дело". За прошедшие два с лишним года программа доказала свою востребованность и помогла тысячам наших клиентов решить жилищный вопрос. К тому же мы убедились, что самозанятые — как и клиенты, работающие по найму, — добросовестно исполняют свои обязательства по кредиту. Мы расширяем охват программы, которая теперь доступна любому самозанятому в стране, независимо от того, каким способом он зарегистрирован в качестве самозанятого и на карту какого банка получает профессиональный доход», — отметил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв.

Подобрать подходящую недвижимость можно онлайн на Домклик.

Валюта кредита

Рубли РФ

Мин. сумма кредита

300 000 ₽

Макс. сумма кредита

 

100 000 000 ₽

Не должна превышать:

Для клиентов, подключенных к сервису «Своё дело» и получающих профессиональный доход на карту СберБанка:

  • 80% стоимости объекта недвижимости, передаваемого в залог

Для остальных категорий клиентов:

  • 70% стоимости объекта недвижимости, передаваемого в залог

Срок кредита

до 30 лет

Первоначальный взнос

 

Для клиентов, подключенных к сервису «Своё дело» и получающих профессиональный доход на карту СберБанка:

  • от 20%

Для остальных категорий клиентов:

  • от 30%

Можно использовать материнский капитал для приобретения жилья в новостройке и на вторичном рынке.

Обеспечение по кредиту

 

При приобретении жилья в новостройке и на вторичном рынке:

  • Залог кредитуемого или иного объекта недвижимости.

При приобретении загородного дома/дачи или машино-места/гаража:

  • Залог кредитуемого или иного объекта недвижимости, или поручительства физических лиц.

По кредитам в сумме до 1 500 000 рублей включительно возможно оформление в качестве единственного обязательного обеспечения поручительств платежеспособных физических лиц.

Кредиты свыше 1 500 000 рублей предоставляются с обязательным оформлением залога объекта(ов) недвижимости. Сумма кредита, превышающая залоговую стоимость передаваемого(ых) в обеспечение по кредиту объекта(ов) недвижимости, не может превышать 1 500 000 рублей.

Страхование

 

Обязательно для залогового имущества (за исключением земельного участка)

ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2022, 15:50
Стало известно имя миллиардера, который строит в Сортавале речной вокзал
25.03.2022, 09:33
Выяснилось, за какую работу в Карелии платят от 150 до 200 тыс. рублей в месяц
28.03.2022, 15:19
Миллиардер из Питера построит в Сортавале речной вокзал
28.03.2022, 17:09
Еще один военнослужащий из Карелии погиб на Донбассе
25.03.2022, 00:05
«По зову сердца»: Глава Карелии проводил отряд добровольцев на Донбасс
27.03.2022, 14:28
«Ценники меняем каждый день»: в магазинах Петрозаводска растут цены почти на все

Чтиво

Сегодня 15:22
Без политики
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
Видео на YouTube стали незаменимой частью жизни для миллионов людей. Но в последнее время стали появляться новости о его возможном закрытии в России, и пользователи начали переходить на его отечественный аналог RuTube. Давайте попробуем разобраться, насколько такой переезд оправдан.
Актерам раздали маски
29.03.2022 15:09
«Наплавался! Хватит!»
23.03.2022 12:20
архив чтиво

Медиа

«Карелия-2022» Международный чемпионат по зимнему плаванию в Петрозаводске на льду Онежского озера
25.03.2022 17:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.