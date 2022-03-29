Сбер расширил ипотеку для самозанятых

Любой самозанятый теперь может взять ипотеку в Сбере онлайн на Домклик, подтвердив свой доход справкой о состоянии расчётов (доходов) по налогу на профессиональный доход по форме ФНС России (КНД 1122036).

Это стало возможным после того, как Сбер расширил свою программу жилищного кредитования для самозанятых. Ранее она распространялась только на граждан, зарегистрированных в сервисе «Своё дело» и получающих профессиональный доход на карту Сбера.

По программе можно приобрести жильё на вторичном рынке или в новостройке, загородный дом, дачу, машино-место и гараж. Условия идентичны условиям аналогичной программы для граждан, работающих по найму. Единственное ограничение — программа не распространяется на индивидуальное жилищное строительство.

«В декабре 2019 года мы запустили ипотеку для самозанятых, подключивших сервис Сбербанка "Своё дело". За прошедшие два с лишним года программа доказала свою востребованность и помогла тысячам наших клиентов решить жилищный вопрос. К тому же мы убедились, что самозанятые — как и клиенты, работающие по найму, — добросовестно исполняют свои обязательства по кредиту. Мы расширяем охват программы, которая теперь доступна любому самозанятому в стране, независимо от того, каким способом он зарегистрирован в качестве самозанятого и на карту какого банка получает профессиональный доход», — отметил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв.

Подобрать подходящую недвижимость можно онлайн на Домклик.

Валюта кредита Рубли РФ Мин. сумма кредита 300 000 ₽ Макс. сумма кредита 100 000 000 ₽ Не должна превышать: Для клиентов, подключенных к сервису «Своё дело» и получающих профессиональный доход на карту СберБанка: 80% стоимости объекта недвижимости, передаваемого в залог Для остальных категорий клиентов: 70% стоимости объекта недвижимости, передаваемого в залог Срок кредита до 30 лет Первоначальный взнос Для клиентов, подключенных к сервису «Своё дело» и получающих профессиональный доход на карту СберБанка: от 20% Для остальных категорий клиентов: от 30% Можно использовать материнский капитал для приобретения жилья в новостройке и на вторичном рынке. Обеспечение по кредиту При приобретении жилья в новостройке и на вторичном рынке: Залог кредитуемого или иного объекта недвижимости. При приобретении загородного дома/дачи или машино-места/гаража: Залог кредитуемого или иного объекта недвижимости, или поручительства физических лиц. По кредитам в сумме до 1 500 000 рублей включительно возможно оформление в качестве единственного обязательного обеспечения поручительств платежеспособных физических лиц. Кредиты свыше 1 500 000 рублей предоставляются с обязательным оформлением залога объекта(ов) недвижимости. Сумма кредита, превышающая залоговую стоимость передаваемого(ых) в обеспечение по кредиту объекта(ов) недвижимости, не может превышать 1 500 000 рублей. Страхование Обязательно для залогового имущества (за исключением земельного участка)

ПАО Сбербанк Источник: Сбербанк