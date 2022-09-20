Сбер расширяет функционал мобильного приложения для физлиц в СЗФО

С октября 2022 года Сбер расширил для жителей Санкт-Петербурга, Ленинградской и Калининградской областей, Республики Карелия набор услуг в мобильном приложении СберБанк Онлайн.

Теперь можно не только передать показания счетчика и оплатить услуги газоснабжения поставщика газа ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург», но также просмотреть электронную квитанцию и отказаться от её бумажного эквивалента, тем самым проявив заботу о сохранении природы.

Для подключения сервиса отказа от бумажной квитанции необходимо совершить платеж в адрес поставщика услуг любым привычным способом или найти совершенный платеж в истории операций. На статусном экране платежа появится кнопка «Получать квитанцию ЖКХ в приложении». В случае положительно решения, необходимо нажать «Подключить».

Образ электронной квитанции доступен в процессе платежа после ввода номера лицевого счета. Для просмотра актуальной квитанции перейдите по ссылке «Квитанция за ЖКХ» – квитанция откроется в мобильном браузере. После просмотра электронной квитанции вы можете вернуться в процесс платежа и завершить платеж за услугу.

Интернет-приложение СберБанк Онлайн пользуется популярностью среди жителей Санкт-Петербурга при выборе способа оплаты коммунальных услуг. С начала 2022 года 85% всех платежей за услуги ЖКХ в Сбербанке Петербуржцы провели дистанционно в СберБанк Онлайн. При этом объём платежей составил около 57 млрд рублей.

Источник: ПАО Сбербанк