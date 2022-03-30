Сбер расширяет возможности программы «Ипотека по двум документам»

Теперь клиенты могут не только формировать первоначальный взнос средствами материнского капитала, но и увеличить сумму кредита до 100% от стоимости недвижимости, что позволит значительно расширить рамки бюджета при выборе жилья.

С 1 апреля 2022 года клиенты Сбера в рамках программы «Ипотека по двум документам» при приобретении вторичного жилья или в новостройке могут использовать материнский капитал для увеличения суммы кредита. Данная опция не распространяется на государственные программы.

Теперь клиенты могут не только формировать первоначальный взнос средствами материнского капитала, но и увеличить сумму кредита до 100% от стоимости недвижимости, что позволит значительно расширить рамки бюджета при выборе жилья. Банк при этом увеличивает размер кредита на сумму материнского капитала, а продавец получает полную стоимость объекта недвижимости по договору приобретения.

В течение 6 месяцев с даты выдачи кредита заемщик обязуется направить средства материнского капитала в счет досрочного погашения кредита.

Оставить заявку на оформление ипотеки по двум документам в Сбере можно онлайн на Домклик.

Валюта кредита Рубли РФ Мин. сумма кредита 300 000 ₽ Макс. сумма кредита 60 000 000 ₽ Не должна превышать 80% стоимости жилья или имущества, передаваемого в залог Срок кредита до 30 лет Первоначальный взнос от 20% Можно использовать материнский капитал Обеспечение по кредиту Залог кредитуемого или иного жилого помещения Страхование Обязательно для залогового имущества Возраст на момент предоставления кредита не менее 18 лет Возраст на момент погашения кредита 75 лет Стаж работы не менее 3 месяцев на текущем месте работы Привлечение созаемщиков Созаемщиками могут выступать не более 3-х физических лиц, чей доход учитывается при расчете кредита. Требования к созаемщику аналогичны требованиям, предъявляемым к заемщику. Супруг(а) основного заемщика является созаемщиком в обязательном порядке*, вне зависимости от платежеспособности и возраста. * За исключением случаев наличия действующего брачного договора/нотариального согласия супруга(и) на заключение кредитного договора или отсутствия гражданства РФ. Гражданство Российская Федерация ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк