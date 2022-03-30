Сбер расширяет возможности программы «Ипотека по двум документам»

Теперь клиенты могут не только формировать первоначальный взнос средствами материнского капитала, но и увеличить сумму кредита до 100% от стоимости недвижимости, что позволит значительно расширить рамки бюджета при выборе жилья.
С 1 апреля 2022 года клиенты Сбера в рамках программы «Ипотека по двум документам» при приобретении вторичного жилья или в новостройке могут использовать материнский капитал для увеличения суммы кредита. Данная опция не распространяется на государственные программы.
Теперь клиенты могут не только формировать первоначальный взнос средствами материнского капитала, но и увеличить сумму кредита до 100% от стоимости недвижимости, что позволит значительно расширить рамки бюджета при выборе жилья. Банк при этом увеличивает размер кредита на сумму материнского капитала, а продавец получает полную стоимость объекта недвижимости по договору приобретения.
В течение 6 месяцев с даты выдачи кредита заемщик обязуется направить средства материнского капитала в счет досрочного погашения кредита.
Оставить заявку на оформление ипотеки по двум документам в Сбере можно онлайн на Домклик.
|
Валюта кредита
|
Рубли РФ
|
Мин. сумма кредита
|
300 000 ₽
|
Макс. сумма кредита
|
60 000 000 ₽
Не должна превышать 80% стоимости жилья или имущества, передаваемого в залог
|
Срок кредита
|
до 30 лет
|
Первоначальный взнос
|
от 20%
Можно использовать материнский капитал
|
Обеспечение по кредиту
|
Залог кредитуемого или иного жилого помещения
|
Страхование
|
Обязательно для залогового имущества
|
Возраст на момент предоставления кредита
|
не менее 18 лет
|
Возраст на момент погашения кредита
|
75 лет
|
Стаж работы
|
не менее 3 месяцев на текущем месте работы
|
Привлечение созаемщиков
|
Созаемщиками могут выступать не более 3-х физических лиц, чей доход учитывается при расчете кредита. Требования к созаемщику аналогичны требованиям, предъявляемым к заемщику.
Супруг(а) основного заемщика является созаемщиком в обязательном порядке*, вне зависимости от платежеспособности и возраста.
* За исключением случаев наличия действующего брачного договора/нотариального согласия супруга(и) на заключение кредитного договора или отсутствия гражданства РФ.
|
Гражданство
|
Российская Федерация
ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк