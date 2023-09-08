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Сбер рассказал о новой мошеннической схеме и количестве DDoS-атак против Банка

Новости. Общество
13:30, 10 Сентября 2023
фото: © Кандинский

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Сбербанк зафиксировал установку псевдоприложений «Сбер 2.0» и «Поддержка Сбербанка».

Сбер рассказал о новой мошеннической схеме с псевдоприложениями «Сбер 2.0» и «Поддержка Сбербанка» и количестве DDoS-атак против Банка

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Восточном экономическом форуме рассказал о том, как киберпреступники распространяют программы для удаленного доступа к устройству и о количестве DDoS-атак против Сбера во II квартале. Число атак выросло до 32 с 22 в предыдущем квартале.

Сбербанк зафиксировал новую мошенническую схему с установкой от имени злоумышленников приложений «Сбер 2.0» или «Поддержка Сбербанка», за которыми скрываются программы для удаленного доступа к устройству. Об этом  рассказал в интервью ТАСС в рамках форума заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Буквально на днях мы зафиксировали новую мошенническую схему: злоумышленник звонит клиенту от имени сотрудника Сбера и убеждает его установить приложения «Сбер 2.0» или «Поддержка Сбербанка», — рассказал Кузнецов.

По его словам, так киберпреступники распространяют программы для удаленного доступа к устройству. «Если получатель ее установит, мошенник сможет украсть его личную информацию и деньги. Поэтому никогда не соглашайтесь на установку программного обеспечения, полученного от сторонних лиц. Если появляется новая версия настоящего [приложения] «Сбербанк онлайн», уведомление о необходимости обновления поступит клиенту либо непосредственно в мобильном приложении, либо по номеру 900», — отметил он.

Кузнецов подчеркнул, что при этом в действиях мошенников появился новый опасный тренд: они все чаще стараются вовлечь в свою схему сразу нескольких членов одной семьи.

«После того как злоумышленники убеждают жертву перевести им деньги, они начинают расспрашивать о наличии родственников. Если человек убежден, что он спасает свои средства, он может оказать негативное влияние на своих родных. Результатом становятся еще более масштабные финансовые потери для всей семьи», — отметил топ-менеджер.

Кузнецов также рассказал, что с начала 2022 года Сбер последовательно реализует стратегию по импортозамещению средств кибербезопасности и переходу на продукты собственной разработки. «К примеру, уже сейчас центр мониторинга и реагирования на инциденты кибербезопасности — Security Operation Center Сбера — полностью построен на российских решениях, при этом собственные разработки в сфере кибербезопасности Сбербанка составляют 95%», — отметил он.

В части защиты инфраструктуры Сбер продолжает вести активную работу по замене зарубежных вендорских продуктов на отечественные аналоги и платформенные компоненты собственного производства, рассказал Кузнецов.


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