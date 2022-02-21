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Сбер рассказал об аспектах работы после введения санкций

Новости. Общество
11:59, 25 Февраля 2022
фото: © Сбер

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Какие ограничения возникли после введения санкций?

Клиенты Сбера могут, как и раньше, совершать все операции. Никаких ограничений сейчас нет — банк и все его сервисы работают в обычном режиме. 

Как купить или продать валюту?

Обменять валюту по текущему курсу можно в отделениях Сбера или в мобильном приложении СберБанк Онлайн. 

Могу ли я получить валюту со своего счета?

Да, все средства, находящиеся на вашем валютном счете, доступны по первому требованию.

Мне нужно перевести валюту клиенту, находящемуся за рубежом. Как это сделать?

Валютные переводы работают в обычном режиме, вы можете сделать перевод. Однако из-за дополнительной проверки на стороне контрагентов время проведения операций может быть увеличено. 

Сбер изучает, какие ограничения коснутся нашей работы с зарубежными корреспондентскими счетами в конце марта. 

Смогу ли я пользоваться за рубежом картой Сбера?

Да, вы можете совершать операции по картам Visa и MasterCard в обычном режиме без ограничений. 

Будет ли работать приложение СберБанк Онлайн?

Да, мобильная и web-версия приложения СберБанк Онлайн работают, как и раньше.

Смогу ли я расплачиваться с помощью ApplePay, GooglePay?

Да, ApplePay и GooglePay работают с картами Сбера как и раньше.

ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк

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