Сбер существенно повысит ставки по депозитам в рублях и запустит новые валютные вклады

С 1 марта 2022 года СберБанк повысит ставки по депозитам.

В результате максимальная доходность по СберВкладу Прайм (доступен держателям годовой подписки СберПрайм+) — 18%, по СберВкладу составит 16,5% годовых, по вкладу Промо Управляй — 16%.

Также с 1 марта банк предложит клиентам новые вклады в долларах США и евро. По промо вкладу «Валютный Сохраняй» в долларах ставка достигнет 5%, в евро — 3,5%. По вкладу «Валютный Управляй» (можно не только пополнять счет вклада, но и снимать средства в пределах неснижаемого остатка) максимальная ставка будет равняться 3% в долларах и 2% в евро.

Данные решения приняты в связи с повышением Банком России ключевой ставки.

Условия СберВклада:

Когда можно оформить вклад: с 1 ноября 2021

Где можно оформить вклад: в любом офисе СберБанка, в интернет-банке и мобильном приложении

Срок вклада: от 1 месяца до 1 года

Валюта вклада: рубли

Минимальная сумма вклада: 100 000 ₽

Максимальная сумма вклада: не предусмотрена

Пополнение: безналично без ограничений, наличными от 1000 ₽

Частичное снятие: только процентов

Кто может оформить: клиенты в возрасте от 14 лет

Ставка рассчитывается по формуле как средневзвешенное значение базовой и максимальной ставок с учетом остатков по вашим вкладам в СберБанке. Узнайте свою ставку в СберБанк Онлайн.

Подробнее о СберВкладе — на сайте банка.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк