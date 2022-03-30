Сбер установит ставку по льготной ипотеке ниже 12%

Сбербанк продолжает прием заявок по льготной ипотеке — при этом не делит заявки клиентов, подающих до и после вступления в силу постановления Правительства РФ.

Кроме того, Сбербанк установит ставку по программам льготной ипотеки ниже ориентира, указанного в постановлении Правительства РФ: новая ставка в банке по программе «Господдержка 2020» составит от 11,7%.

Все заявки будут автоматически обновлены под новые условия льготной ипотеки: процентная ставка, максимальная сумма кредита, первоначальный взнос и статус заявки будут доступны в личном кабинете онлайн на Domclick.ru . Новую заявку на льготную ипотеку клиенту подавать не нужно.

По программам с господдержкой (в том числе по двум документам) размер первоначального взноса составит от 15% стоимости недвижимости. Также по программе «Господдержка 2020» сроком на 3 месяца будет увеличена максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Ленинградской области и Санкт-Петербурга с 3 до 12 миллионов рублей, для остальных регионов — с 3 до 6 миллионов рублей.

Сбер также напоминает, что все выдачи по программам господдержки до 6 апреля (включительно) осуществляются по текущим условиям. Сбербанк рекомендует клиентам, которые хотят зафиксировать ранее одобренные условия, выйти на сделку до 6 апреля включительно.

«Сегодня ипотека остается доступным способом приобрести жилье, и поддержка рынка со стороны государства остается актуальной. Сбер, как социальный банк, реагирует на все вызовы и готов обеспечить максимально комфортные условия для покупки жилья. В жизни клиентов ничего не поменяется — их заявки будут автоматически актуализированы под новые условия», — отметил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона Домклик Николай Васев.

Подобрать подходящую квартиру и подать заявку на ипотеку можно онлайн на Домклик.

Ипотека с господдержкой

Условия кредитования

Приобретение готового жилого дома или строительство индивидуального жилого дома от юридического лица или ИП;

Приобретение строящегося жилья или жилья в готовой новостройке у юридического лица;

Срок завершения строительства не ограничен условиями программы;

Документы по кредитуемому объекту недвижимости можно предоставить в течение 30 календарных дней с даты принятия решения Банком о выдаче кредита;

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Период действия программы

Заключение кредитных договоров — до 01.07.2022.

Валюта кредита

Рубли РФ

Мин. сумма кредита

300 000

Макс. сумма кредита

3 000 000 — для кредитуемых объектов всех регионов РФ

Срок кредита

до 30 лет

Первоначальный взнос

от 15%

Комиссия за выдачу кредита

отсутствует

Обеспечение по кредиту

Для готового жилья:

Залог кредитуемого объекта

До оформления залога нужно оформить залог иного объекта недвижимости или поручительство физических лиц

Для строящегося жилья:

Залог прав требования на строящийся объект

До оформления залога нужно оформить залог иного объекта недвижимости или поручительство физических лиц

Для строительства жилого дома:

На период строительства — залог иного объекта недвижимости и/или поручительство физических (ого) лиц (а)

После окончания строительства — залог жилого дома

Страхование

Обязательное страхование передаваемого в залог имущества от рисков утраты/гибели, повреждения в пользу Банка на весь срок действия кредитного договора.

География

Вся РФ

Ипотека от 4,7% для семьи с ребёнком

Период действия Госпрограммы

Заключение кредитных договоров – с 07.02.18.

Выдача кредитов в рамках Госпрограммы возможна не позднее 31.12.23 (включительно) при рождении первого и (или) последующего ребенка в период с 01.01.2018 по 31.12.2022.

В случае установления после 31.12.2022 г. ребенку (рожденному не позднее 31.12.2022 г.) категории «ребенок-инвалид» выдача кредита возможна в срок до 31 декабря 2027 г. включительно.

Лица, имеющие право на получение кредита в рамках Госпрограммы:

Граждане РФ, у которых родился первый и (или) последующий ребенок в период с 01.01.2018 по 31.12.2022 г. (включительно), имеющий гражданство РФ, либо имеется ребенок, являющийся гражданином РФ,

рожденный не позднее 31.12.2022 г., которому установлена категория «ребенок-инвалид»

Валюта кредитования

Рубли РФ

Программы кредитования

Приобретение готового жилья

Приобретение строящегося жилья

Строительство жилого дома

Рефинансирование ипотеки

Срок кредитования

От 12 месяцев до 30 лет

Мин. сумма кредита

300 000 рублей

Макс. сумма кредита

12 000 000 рублей на покупку/строительство объектов расположенных в г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге, Ленинградской области; 6 000 000 рублей на покупку/строительство

объектов в остальных регионах

Обращаем внимание: в рамках Госпрограммы не допускаются сделки с недофинансированием!

Кредитуемый объект недвижимости

По программе «Приобретение готового жилья»:

Жилое помещение:

квартира (в т. ч. в жилом доме, состоящем из одной или нескольких блок-секций — «таун-хаус»);

жилой дом;

часть жилого дома блокированной застройки — «таун-хаус»;

жилое помещение с земельным участком, на котором оно находится.

По программе «Приобретение строящегося жилья»:

Жилое помещение:

квартира (в т. ч. в жилом доме, состоящем из одной или нескольких блок-секций — «таун-хаус»);

жилой дом;

часть жилого дома блокированной застройки — «таун-хаус»;

По программе «Строительство жилого дома»

жилой дом;

жилой дом с земельным участком, на котором строится или будет построен жилой дом.

По программе «Рефинансирование ипотеки»:

квартира

таунхаус

жилой дом

жилое помещение с участком

Рефинансирование предоставляется на приобретение или строительство одного объекта недвижимости.

Первоначальный взнос

15% от стоимости кредитуемого объекта недвижимости

Подтверждение наличия первоначального взноса в соответствии со стандартными условиями продуктов. Не допускается подтверждение факта оплаты части стоимости кредитуемого объекта недвижимости и/или

права на получение денежных средств, выделяемых за счет бюджета на оплату части стоимости кредитуемого объекта недвижимости, иными лицами, за исключением Заемщика/любого из Созаемщиков.

Целевое использование средств

По программе «Приобретение готового жилья»:

На приобретение жилых помещений (в т. ч. с земельным участком) на первичном рынке у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) по

Договору купли-продажи (после завершения строительства жилого помещения и оформления права собственности на юридическое лицо, ранее являвшееся Застройщиком/Инвестором).

По программе «Приобретение строящегося жилья»:

На инвестирование строительства жилого помещения в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»:

по договору участия в долевом строительстве, заключенному с застройщиком (юридическим лицом, за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании).

по договору уступки права требования по договору участия в долевом строительстве, заключенному с инвестором (юридическим или физическим лицом, за исключением инвестиционного фонда,

в том числе его управляющей компании).

По программе «Строительство жилого дома»:

Индивидуальное строительство жилого дома на земельном участке (собственном или приобретаемом за счет кредитных средств), расположенном на территории Российской Федерации, на основании

договора-подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

По программе «Рефинансирование ипотеки»:

На рефинансирование ипотеки, которая была оформлена в другом банке на покупку готового или строящегося жилья от застройщика или инвестора.

Ипотеку можно рефинансировать, если:

С момента выдачи прошло не менее 180 дней, а до закрытия осталось не менее 90 дней

Кредит был выдан на покупку недвижимости в новостройке

Нет просроченных задолженностей

Нельзя рефинансировать ипотеку или займ, которые уже были рефинансированы в СберБанке. Если было рефинансирование в другом банке — можно.

Страхование

* Обязательное страхование имущества, передаваемого в залог, в соответствии с требованиями ПАО Сбербанк

Дальневосточная ипотека

Период действия программы «Дальневосточная ипотека»

С 1 декабря 2019 г. по 31 декабря 2024 г. включительно. Для приобретения вторичного жилья на территориях Магаданской области и Чукотского автономного округа срок до 31.12.2021.

Лица, имеющие право на получение кредита в рамках Госпрограммы:

Граждане РФ, относящиеся к категории «Молодая семья» («Молодая семья» — полная семья, с детьми или без детей, в которой супруги не достигли 36-летнего возраста, или неполная семья (семья с одним

родителем и ребенком/детьми до 19 лет), в которой родитель не достиг 36-летнего возраста), а также участники программы «Дальневосточный гектар».

Валюта кредита

Рубли РФ

Мин. сумма кредита

300 000

Макс. сумма кредита*:

6 000 000 рублей

Срок кредита

от 12 до 242 мес.

Первоначальный взнос

от 15%

Комиссия за выдачу кредита

отсутствует

Кредитуемый объект недвижимости

Объект недвижимости на территории субъекта Российской Федерации, входящего в состав Дальневосточного федерального округа, а также на территориях Магаданской области и Чукотского автономного округа.

Жилое помещение:

— квартира (в т. ч. в жилом доме, состоящем из одной или нескольких блок-секций — «таун-хаус»);

— часть жилого дома блокированной застройки — «таунхаус»;

Объект недвижимости на территории сельского поселения субъекта Российской Федерации и монопрофильного муниципального образования (моногорода) (перечень утвержден распоряжением Правительства Российской

Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р), входящего в состав Дальневосточного федерального округа, а в отношении Магаданской области и Чукотского автономного округа — на территории любого муниципального образования

Жилое помещение:

— квартира;

— жилой дом;

— часть жилого дома;

Жилое помещение (квартира, жилой дом, часть жилого дома) с земельным участком.

Индивидуальное жилищное строительство жилого дома на земельном участке и приобретении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома на территории Дальневосточного федерального

округа

Участники программы «Дальневосточный гектар» могут взять кредит на строительство индивидуального жилого дома на дальневосточном гектаре

Обеспечение по кредиту

— Залог кредитуемого объекта недвижимости;

— На период до оформления в залог кредитуемого жилого помещения необходимо предоставить иные формы обеспечения (залог иного жилого помещения или поручительства платежеспособных физических лиц),

— В случае оформления в обеспечение по кредиту залога жилого дома, расположенного на земельном участке, требуется одновременное оформление залога этого земельного участка. На период строительства

жилого дома необходимо дополнительно предоставить иные формы обеспечения (залог иного жилого помещения или поручительства платежеспособных физических лиц).

Страхование

Обязательное страхование имущества, передаваемого в залог, в соответствии с требованиями ПАО Сбербанк.

ПАО Сбербанк

Источник Сбербанк