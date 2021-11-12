Сбер увеличил максимальный размер ипотеки по двум документам

Сбер увеличил максимальную сумму кредита при приобретении квартир, в том числе в таунхаусах, в рамках программы «Жилищный кредит по двум документам».

Теперь для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области она составляет 60 млн рублей, для остальных регионов страны — 15 млн рублей. При покупке других объектов недвижимости максимальная сумма не изменилась — 30 и 8 млн рублей соответственно.

«Сбер продолжает улучшать условия ипотеки по двум документам, чтобы максимально упростить её оформление и расширить возможности наших клиентов. Вслед за снижением ставок на приобретение жилья на первичном рынке по этой программе мы увеличили максимальный размер кредита, который теперь покрывает большую часть имеющихся на рынке предложений», - отмечает Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.

Напомним, что ранее Сбер на 0,3 процентных пункта снизил ставки по ипотеке на новостройки для клиентов, оформляющих кредит по двум документам. Сейчас процентные ставки для клиентов без подтверждения дохода и занятости составляют от 9,3% при регистрации сделки в электронном виде. Первоначальный взнос — от 20%. Срок кредита — до 30 лет.

Для подачи заявки на ипотеку по этой программе необходимы всего два документа — паспорт и любой документ из списка: СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего или сотрудника федеральных органов власти.

Первоначальный взнос 20% Срок кредита до 30 лет Минимальная сумма кредита 300 тыс руб. Максимальная сумма кредита 60 млн руб. Возраст на момент предоставления кредита не менее 21 года Возраст на момент возврата кредита по договору 65 лет Суммарный трудовой стаж не менее 1 года (за последние 5 лет) при условии, что срок работы на текущем месте работы (текущем и предыдущем месте работы – в случае перехода на новое место работы в порядке перевода) на дату предоставления пакета документов в Банк составляет не менее 6 месяцев Процентные ставки Особое условие распространяется на клиентов, не получающих зарплату на счет карты/вклада в Сбербанке. В рамках данного условия применяется базовая процентная ставка по основным продуктам жилищного кредитования, а также действующим акциям, увеличенная на 0,6 процентных пункта. Требуемые документы Для рассмотрения кредитной заявки необходимы: Основные документы: Заявление-анкета;

документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации);

второй документ, удостоверяющий личность – любой из следующего списка:

- водительское удостоверение

- удостоверение личности военнослужащего

- удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти

- военный билет

- загранпаспорт

- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования



Если в качестве обеспечения по кредиту оформляется залог иного объекта недвижимости:

Документы по предоставляемому залогу;



Документы, которые могут быть предоставлены после одобрения кредитной заявки:

Документы по кредитуемому жилому помещению (могут быть предоставлены в течение 60 календарных дней с даты принятия решения Банком о выдаче кредита);

Документы, подтверждающие наличие первоначального взноса.





Внимание! Перечень требуемых документов может быть изменен по усмотрению Банка.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк