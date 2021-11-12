890x80
Реклама
Клиентский центр филиала «Карельский» ТГК-1 напоминает о возможности оплаты услуг ЖКХ онлайн и БЕЗ КОМИССИИ в личном кабинете
12.11.2021 14:42
Помогите старшему поколению разобраться в сервисах онлайн платежей
15.11.2021 10:00

Сбер увеличил максимальный размер ипотеки по двум документам

Новости. Общество
15:26, 18 Ноября 2021
фото: © Сбербанк

Новости партнеров

Сбер увеличил максимальную сумму кредита при приобретении квартир, в том числе в таунхаусах, в рамках программы «Жилищный кредит по двум документам».

Теперь для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области она составляет 60 млн рублей, для остальных регионов страны — 15 млн рублей. При покупке других объектов недвижимости максимальная сумма не изменилась — 30 и 8 млн рублей соответственно.

«Сбер продолжает улучшать условия ипотеки по двум документам, чтобы максимально упростить её оформление и расширить возможности наших клиентов. Вслед за снижением ставок на приобретение жилья на первичном рынке по этой программе мы увеличили максимальный размер кредита, который теперь покрывает большую часть имеющихся на рынке предложений», - отмечает Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка.

Напомним, что ранее Сбер на 0,3 процентных пункта снизил ставки по ипотеке на новостройки для клиентов, оформляющих кредит по двум документам. Сейчас процентные ставки для клиентов без подтверждения дохода и занятости составляют от 9,3% при регистрации сделки в электронном виде. Первоначальный взнос — от 20%. Срок кредита — до 30 лет.

Для подачи заявки на ипотеку по этой программе необходимы всего два документа — паспорт и любой документ из списка: СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего или сотрудника федеральных органов власти.

Первоначальный взнос

20%

Срок кредита

до 30 лет

Минимальная сумма кредита

300 тыс руб.

Максимальная сумма кредита

60 млн руб.

Возраст на момент предоставления кредита

не менее 21 года

Возраст на момент возврата кредита по договору

65 лет

Суммарный трудовой стаж

не менее 1 года (за последние 5 лет) при условии, что срок работы на текущем месте работы (текущем и предыдущем месте работы – в случае перехода на новое место работы в порядке перевода) на дату предоставления пакета документов в Банк составляет не менее 6 месяцев

Процентные ставки

Особое условие распространяется на клиентов, не получающих зарплату на счет карты/вклада в Сбербанке.

В рамках данного условия применяется базовая процентная ставка по основным продуктам жилищного кредитования, а также действующим акциям, увеличенная на 0,6 процентных пункта.

Требуемые документы

Для рассмотрения кредитной заявки необходимы:

Основные документы:

  • Заявление-анкета;
  • документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации);
  • второй документ, удостоверяющий личность – любой из следующего списка:
    - водительское удостоверение
    - удостоверение личности военнослужащего
    - удостоверение личности сотрудника федеральных органов власти
    - военный билет
    - загранпаспорт
    - страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования

    Если в качестве обеспечения по кредиту оформляется залог иного объекта недвижимости:
  • Документы по предоставляемому залогу;

    Документы, которые могут быть предоставлены после одобрения кредитной заявки:
  • Документы по кредитуемому жилому помещению (могут быть предоставлены в течение 60 календарных дней с даты принятия решения Банком о выдаче кредита);
  • Документы, подтверждающие наличие первоначального взноса.


    Внимание! Перечень требуемых документов может быть изменен по усмотрению Банка.
 
ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк
Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2021, 09:08
Путин отменил указ Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера
15.11.2021, 10:10
«Неожиданный документ»: Пивненко отреагировала на указ Путина о статусе Карелии как территории Крайнего Севера
15.11.2021, 18:19
Элиссан Шандалович: "Северные надбавки“ — это наше всё"
15.11.2021, 12:56
Власти Карелии ответили на вопрос о северных льготах после указа о статусе территорий Крайнего Севера
15.11.2021, 13:09
В Карелии сохранятся территории Крайнего Севера, заявили в правительстве республики
13.11.2021, 09:57
В ГИБДД рассказали, кто сбил мэра Петрозаводска (ФОТО)

Аналитика

Сегодня 14:38
Обществоведение
«Малиновый пиджак» для первобытного вождя 2
Как древние жители Карелии выстраивали взаимоотношения с соседями в эпоху престижной экономики.
Сколько стоит охрана власти 3
17.11.2021 15:30
«Я в синий троллейбус сажусь на ходу» 6
16.11.2021 14:43
Как Карелия чуть не лишилась «северных льгот» 15
15.11.2021 16:20
Государственные микрозаймы как драйвер экономики
15.11.2021 12:50
Вся аналитика

Чтиво

08.11.2021 12:20
Личное мнение
«Странно, что ещё остаются люди, которые не хотят прививаться» 18
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков об антиваксерах и избыточной смертности от коронавируса.
Использование бра в интерьере: преимущества и недостатки осветительных приборов
08.11.2021 12:10
Где купить выжигатель по дереву
08.11.2021 12:00
архив чтиво

Медиа

Оплата услуг ТГК-1 онлайн и без комиссии
15.11.2021 10:48
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»