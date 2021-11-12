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Сбер увеличил возраст заемщиков по ипотеке до 75 лет

Новости. Общество
16:14, 06 Декабря 2021
фото: © Сбербанк

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Ипотеку по программе «Жилищный кредит по двум документам» в Сбере могут получить клиенты, которым на момент завершения срока выплат по кредиту не исполнится 75 лет.

Кроме того, банк отменил требование о наличии обязательного штампа постоянной регистрации при подаче заявки, у заемщика может быть временная регистрация.

«Мы вновь расширяем возможности для получения ипотеки по двум документам. Ранее максимальный возраст не должен был превышать 65 лет к моменту возврата кредита по договору, а подать заявку без подтверждения дохода только при наличии в паспорте штампа о постоянной регистрации по месту жительства. Мы видим спрос на ипотеку по двум документам и решили сделать ее еще более доступной для большего количества людей, которые хотят купить жильё. На это есть спрос со стороны заемщиков, люди обращаются в банк с вопросами о повышении возраста, чтобы получить возможнсоть взять ипотеку», — отметил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васёв,

Ставка в Сбере по ипотеке по двум документам составляет от 5%, первоначальный взнос — от 20%, а срок кредита — до 30 лет.

Для подачи заявки на ипотеку по этой программе через сервис Домклик нужны всего два документа — паспорт и любой документ из списка: СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего или сотрудника федеральных органов власти.

 
Первоначальный взнос
от 20%
Срок кредита
до 30 лет
Возраст на момент предоставления кредита
не менее 21 года
Суммарный трудовой стаж
не менее 1 года (за последние 5 лет) при условии, что срок работы на текущем месте работы (текущем и предыдущем месте работы – в случае перехода на новое место работы в порядке перевода) на дату предоставления пакета документов в Банк составляет не менее 6 месяцев
Процентные ставки
особое условие распространяется на клиентов, не получающих зарплату на счет карты/вклада в Сбербанке.
В рамках данного условия применяется базовая процентная ставка по основным продуктам жилищного кредитования, а также действующим акциям, увеличенная на 0,6 процентных пункта.

 

ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк
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