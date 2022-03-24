Сбер в Карелии начал выдачу кредитов по льготной программе Банка России

Сбер выдал в Карелии первый кредит по льготной программе кредитования бизнеса Банка России компании «Энергомост Северо-Запад». Клиент получил кредитные средства в размере 5 млн рублей.

«Сбер всегда занимает лидирующие позиции в вопросах поддержки бизнеса, оперативно предоставляя предпринимателям необходимые финансовые инструменты. Мы начали предоставлять финансирование по новой программе Банка России, которая была запущена неделю назад. За это время нам поступило более 10 тысяч заявок на сумму более 62 млрд рублей», — рассказал директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин.

«„Энергомост Северо-Запад“ существует с 1996 года. Наша компания специализируется на строительно-монтажных и пусконаладочных работах, мы также осуществляем техническое обслуживание различных систем: электро- и водоснабжения, пожаротушения, безопасности и так далее. Финансовая помощь в текущей непростой экономической ситуации очень важна, и мы благодарны Сбербанку за оказанную поддержку», — отметил директор ООО «Энергомост Северо-Запад» Валерий Зайцев.

Согласно программе, получить льготный кредит могут малые предприятия по ставке не выше 15% годовых, средние предприятия — не выше 13,5% годовых на срок до 1 года. Срок действия программы — до 30 декабря 2022 года.

Перечень отраслей по программе максимально широкий: исключениями являются только подакцизные виды деятельности, жилое строительство, компании финансовой сферы и предприятия, связанные с бизнесом, не имеющим статуса МСП.

Требования к заёмщику Является субъектом МСП согласно Закону от 24.07.2007 № 209-ФЗ

Заемщик не относится к Субъектам МСП, указанным в части 3 и 4 статьи 14 Закона № 209-ФЗ

Заемщик не связан прямо или через учредителей с долей участия в уставном капитале более 25% с иными юридическими лицами, не относящимися к категории субъектов МСП Цель кредита Инвестиции

Пополнение оборотных средств

Рефинансирование Срок кредитования Срок кредита определяется индивидуально. Для оборотных кредитов — до 3 лет Для инвестиционных кредитов — до 10 лет Режим кредитования Кредит

Возобновляемая кредитная линия (ВКЛ)

Невозобновляемая кредитная линия (НКЛ) Сумма кредита Максимальная сумма кредита для субъектов малого предпринимательства — 300 млн рублей

максимальная сумма кредита для субъектов среднего предпринимательства — 1 млрд рублей Ставка по кредиту Ставка по кредиту для субъектов малого предпринимательства — не более 15% годовых

Ставка по кредиту для субъектов среднего предпринимательства — не более 13,5% годовых

Льготная ставка действует в течение 12 месяцев с даты заключения договора. Далее применяется стандартная ставка, которую определяет банк Дополнительные условия Кредит не предоставляется на строительство (создание) многоквартирных домов или иных объектов недвижимости в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом строительстве…» № 214-ФЗ

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк