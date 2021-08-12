Сбер вакцинировал уже 77% сотрудников

77% сотрудников Сбера сделали хотя бы одну прививку от коронавируса.

Только за последнюю неделю с 9 по 15 августа число вакцинированных выросло на 2%. Высокий процент вакцинированных обеспечивает ускоренное формирование коллективного внутрибанковского иммунитета, что снижает заболеваемость среди сотрудников.

«Наша цель — вакцинация всей команды Сбера, кроме тех, кто имеет медицинские противопоказания. Мы верим, что вакцинация — единственный действенный метод противостояния вирусу и единственный шанс вернуться к привычной жизни в доковидном формате. Плюсы массовой вакцинации очевидны: наши коллеги реже заболевают ковидом, а если вирус всё же пробивает защитную броню, то заболевание протекает в лёгкой форме, исключается летальный исход, и организм быстрее восстанавливается после болезни», сказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

В Северо-Западном банке ПАО Сбербанк, объединяющем 11 регионов, в том числе второй по величине город России — Санкт-Петербург, — число вакцинированных сотрудников превысило 70%.

«Все отделения банка в СЗФО в довольно короткие сроки преодолели планку в 70% по числу привитых работников. В трёх регионах — Республике Карелия, Калининградской и Псковской областях — уже превышен порог в 80%. Хороший темп вакцинации поможет сохранить здоровье и сотрудников, и клиентов, которые приходят в офисы», рассказал председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо.

ПАО Сбербанк

Источник: Сбербанк